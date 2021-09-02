Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.
«Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть», — сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, во время своего визита в американскую столицу он слышал от Байдена «только приятные слова», пишет Газета.RU. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем», — заявил он.
Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неверно. Визит приятен и Кремлю, и всем остальным. Давно так не смеялись. И тому, что президент теперь Зеленский-Левинский. И тому, как он мял маску (жевать надо было, как Саака - галстук). И как давал интервью цвету мировой журналистики в лице пары бандеровцев. И, наконец, над подачкой окраине на горилку с салом - 60 млн. долл.
В Москве продается квартира 45 млн. долл.- смотри в сети...
Не надо стыдиться! Окраина - балаган, президент - клоун. И полная свобода - так что любые комментарии допустимы.
Ты конченый дикарь.И шуточки твои дикарские!Уже давно прошло то время ,когда рулонную туалетную бумагу заменяла газета "Правда".За счет россиян в Грозном строится небоскрёб высотой в 0,5км!
В Украине и Беларуси ("Милавица") давно налажен выпуск кружевных трусиков!Только ты в рваных красных труселях до сих пор под откос фашистские поезда пускаешь.
Банана хошь!?
Пресмыкающийся клоун на гастролях цирка-шапито.
Визит Зеленского конечно очень неприятен кремлю,он имеет для него очено много отрицательных моментов особенно связанных с помощть ю США в перевооружении Украины и её военном усилении.Визит показал,что Украина не одна и вопрос с Крымом будет постоянной занозой для России,которую будут постоянно дёргать и беспокоить.А на все шуточки зеленский и Байден кладут и делают своё дело. Рейтинг растёт в не зависимости от РТ.