Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом в Вашингтоне

09:07 2.09.2021

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

«Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, во время своего визита в американскую столицу он слышал от Байдена «только приятные слова», пишет Газета.RU. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем», — заявил он.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.