В Гватемале началось расследование попытки подкупа президента гражданами РФ

Генпрокуратура Гватемалы приступила к расследованию подозрений, согласно которым граждане России подкупили президента страны Алехандро Джамматтеи, передает Reuters заявление официального представителя генпрокуратура Хуана Луиса Панталеона. При этом, как сообщает Associated Press, прокуроры также выдали ордер на арест сбежавшего в США экс-руководителя антикоррупционного отдела Хуана Франциско Сандовала, который инициировал расследование.

Президент Гватемалы пока не стал фигурантом расследования, так как ему не объявлен импичмент, сказал  Панталеон. Представитель президента не стал комментировать ситуацию.

В июле Сандовал был уволен под предлогом отказа исполнять поручения. После увольнения он сообщил, что располагает свидетельскими показаниями о взятке Джамматтеи за право работать в порту Санто-Томас-де-Кастиль и покинул страну вместе с документами по делу, пишет Росбалт.

Свидетель по делу сообщил, что представители добывающей компании с российским финансированием доставили в резиденцию президента ковер, полный денег. После этого, как цитировал Сандовал, один из россиян сказал, что «с портом им открыты двери».

По информации «Коммерсанта», подкупить главу Гватемалы пытались представители неназванной российской атомной компании, рассчитывающей на добычу урана.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2021, 19:50
    Гость: Смешно

    Генерального секретаря ЦК КПСС купили за пиццу и колготки с люрексом для жены.

  3. 04.09.2021, 16:42
    Гость: чситм

    вообще то там капитазизм, так что за скандал или дело в том что фигуранты не американцы которым все можно ввиду привычки к экстерриториальности подкрепленной военной силой пентагона и преститутками формирующими общественное мнение???!!!!!!!!!!

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