Талибы объявили о назначении своего представителя губернатором Панджшера

18:07 7.09.2021

Движение «Талибан»* (террористическая организация, запрещена в России) объявило о назначении своего представителя губернатором провинции Панджшер.

Ранее представитель террористов Забихулла Муджахид после двухнедельного штурма Панджшера заявил о захвате региона. Позднее Мухаммад Наим сообщил, что губернатором захваченной провинции назначен Кудратуллах Панджшери, сообщает «Интерфакс».

«Мы пытаемся подготовить людей к возвращению в свои дома! Более 400 моджахедов размещены в разных частях Панджшера для обеспечения безопасности», - написал Наим в твиттере.

При этом местные журналисты сообщают о гуманитарной катастрофе в Панджшере. По их словам, террористы используют «передовые военные средства для уничтожения любого движения». «Женщины, дети и старики укрылись в горах и долинах. Голод и холод угрожают жизни тысяч людей», - сообщил один из журналистов в социальных сетях. Также отмечается, что талибы контролируют больницы, правительственные учреждения, магазины на всей главной дороге провинции. При этом террористы проводят обыски домов жителей, находящихся рядом с главной дорогой.