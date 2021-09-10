Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией.
Вопрос об этом ему задал модератор форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.
"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", — приводит слова Зеленского РИА Новости.
По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе.
"Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет", — заявил Зеленский.
Говоря об отношении к Владимиру Путину, он заявил, что "не хватает времени думать о нем".
"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — добавил Зеленский.
В Кремле слова президента Украины о возможности полноценной войны России и Украины восприняли с сожалением. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зе не может ничего!..((. Запуганный, зашуганный, как «карась на сковородке», всего лишь потому, что националисты ( упа-бандеровцы) , да кураторы, не дают и осмыслить всё то, куда ведёт эта дорожка для Украины..((, а жаль! Жаль, что кучка - свора этих идиотов, не могут рассчитывать на себя ( народ Украины уже знает кто такой Зе и куда он всех ведёт, поэтому пока и сидит тихо, но терпение и у него иссякнет!), кто марширует с факелами по Крещатику ((..
Свора Украинская разбежится при первом же «шухере»..! Народ Украины - это не свора(!), но бежать народу - некуда, а вот свора - вся Европа «будет рада» принять, затем и боролись за безвиз!?..
Мнение Зе по поводу полномасштабной войны с Россией поддержал какой-то идиот из Словении, поляки и балты - не останутся в стороне.., так как они здутЬ, аж самим - жуть как страшно..- Считаю огромной ошибкой вообще намекать ( вякать) на эту тему кому бы то ни было, так как это абсурд , полный идиотизм, не желание Украины смотреть правде в глаза!..((
Россия и её Армия сейчас наверное вторая, но по возможностям ( вооружение, научный потенциал, новые разработки в этой области и сегодняшняя действительность!) - Первая в мире!
Олимп этот удержать трудно, но главное это то, что Мир может прекратить своё существование, если названные страны кинутся, а это оочень плохо! За саму Украину - Никто «лезть в петлю» не пойдёт, поэтому мне жаль Зе..- эти слова - это его слабость и конец!..
Жаль, что клоуны в Украине преобладают..((.., очень жаль!
Туда, откуда пришли. Устали мы от вас и от вашего "мира".
Вообще - то, как тут иногда выражаются, Зеленский связал риск полномасштабной войны с Россией с политикой ея руководства. В Украине никаких подобных тенденций нет. И по всем опросам минимум половина граждан Украины, при отрицательном в большинстве отношении к властям РФ, к россиянам относится дружественно.Несмотря на то, что встречаются дураки, которые "требуют" применения ЯО(это вообще пропаганда войны, запрещенная УК РФ, почему такое ...есть вопросы, наверно, "кому то" выгодно), но пока их дураками и считают. Иначе реакция была бы иной. В Украине остались специалисты, способные восстановить ракетно-ядерный статус государства. Не надо забывать, что в той же Днепропетровской области и уран для СССР обогащали, и все еще непревзойденную "Сатану" делали.Относительно способности воевать, тоже не надо заблуждаться. Поэтому лучше затыкать зловонные пасти и там, и там.
На "мове" русское слово "оккупация" пишется с одной буквой "К", понимать же надо!)))
Закордонные( ближайшие на Украине, в Польше, Литве, Эстонии,...даже в ЦИПСО ВБритании есть "Восточное направление" с "русским" подотделом) ЦИПСО( центр информационно-пропагандистских специальных операций), которые круглосуточно злодействуют против России и россиян, набирают свои "русскоязычные кадры" отовсюду!
Как правило, знание правописания русского языка у них посредственное, но они на каждой такой ошибке учатся и впредь не допускают!
У него никакой бабы нет. Мужчина с женщиной такую мерзость не пишет. И крайний дурак. Или прикидывается. Если бы не было войны в Чечне(пишет специально с малой литеры), ныне уже не было бы такой страны, как Россия. Куда более реалистично выглядит такая формула: если бы аналог Хасавьюрта был заключен в 1994 г., то спустя несколько лет стало бы очевидным, что независимость Чечни- Ичкерии невозможна, ей выходить некуда. Или возможна только при условии благожелательного отношения к этому вопросу властей РФ. Поэтому случился бы или вариант с Дагестаном, с известными последствиями, или пришлось бы договариваться с Москвой об условиях возвращения в состав РФ. Наверно, при таких условиях спустя 5 лет(как в соглашении) вряд ли чеченцы поддержали бы независимость, почувствовали бы что это для них означает. Но в данноом варианте отсутствуют массовые убийства в результате неизбирательного артогня и ковровых бомбардировок и гибель огромного количества нагнаных в армию солдат("Матеря" называют цифру в 16 тыщ.). С Украиной тоже несет чушь. Если в РФ таких дебилов много, то я - русский по происхождению, сын и внук фронтовиков, один из которых погиб под Москвой в декабре 41-го, могу только пожалеть, что уже стар и инвалид и не смогу таких уничтожать. Я служил в кадрах ВС СССР.