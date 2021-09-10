Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией

12:56 10.09.2021

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для его страны существует вероятность полномасштабной войны с Россией.

Вопрос об этом ему задал модератор форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.

"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", — приводит слова Зеленского РИА Новости.

По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе.

"Проблема в том, что информационная политика России на сегодня, она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир" и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет", — заявил Зеленский.

Говоря об отношении к Владимиру Путину, он заявил, что "не хватает времени думать о нем".

"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — добавил Зеленский.

В Кремле слова президента Украины о возможности полноценной войны России и Украины восприняли с сожалением. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.