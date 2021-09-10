«Талибан*» отменил инаугурацию временного правительства Афганистана
Террористическое движение «Талибан*» (запрещено в России) отменило назначенное на 11 сентября инаугурацию временного правительства Афганистана. О причинах отмены пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что на церемонию инаугурации были приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не будет принимать участие в этом мероприятии.
При этом участник террористического движения Инамуллах Самангани написал в Twitter, что «церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад». Также он опроверг данные о том, что инаугурация кабмина запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.
Напомним, именно 11 сентября 20 лет назад террористы «Аль-Каиды*» (запрещена в России) совершили 4 атаки. В ходе терактов в США погибли 2977 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Захарова уже чемодан собрала и такси до аэропорта
Вот ты сам написал все эти страсти, а потом сделал вывод: "и все равно - для кремлевских это "легитимная власть" и "партнеры". А теперь подумай, а с чего бы это? Может потому, что в Кремле не смотрят Скабееву с Соловьёвым, а знают реальное положение вещей?
Раздрай он и в Афгане раздрай.Каждому главарю басмачей,душманов и бармалеев (выбери что по нраву) охотца власти и бабла и поэтому до сих пор талибан не может сформировать себе "правительство".
Где тут эксклюзивное правительство г.Лавров? Нету его и не будет,а будет новая война за самое святое-власть,деньги и славу уже между лидерами талибана. Это хорошо и плохо для России. В Москве ожидали что центральная власть приглушит поставки наркотиков в РФ,а поддержка Москвы талибов поможет остановить исламский фанатизм в республики Ср.Азии и даже в РФ. Пксть грызутся между собой-это хорошо,а плохо что наркотрафик не перекроют да это кое кому и в РФ приносит неплохие барыши.
11 сентября - это дело спецслужб США. Не могли эти саудовцы, которые налетали несколько часов на маленьких самолетах, выписывать виражи на "боингах". Почему рухнуло третье здание в нью-йоркском ВТЦ? Каким образом Боинг смог пролететь врезаться в пентагон, не оставив ничего кроме дырки - ни крыльев, ни двигателей? 11 сентября - это был создан повод для вторжения американцев в Афганистан и Ирак.
Напоминает падение Константинополя и Февральскую революцию в России. Так и надо масонам,что талибан продал их американское оружие персам.