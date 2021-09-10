«Талибан*» отменил инаугурацию временного правительства Афганистана

15:15 10.09.2021

Террористическое движение «Талибан*» (запрещено в России) отменило назначенное на 11 сентября инаугурацию временного правительства Афганистана. О причинах отмены пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что на церемонию инаугурации были приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не будет принимать участие в этом мероприятии.

При этом участник террористического движения Инамуллах Самангани написал в Twitter, что «церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад». Также он опроверг данные о том, что инаугурация кабмина запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.

Напомним, именно 11 сентября 20 лет назад террористы «Аль-Каиды*» (запрещена в России) совершили 4 атаки. В ходе терактов в США погибли 2977 человек.