«Талибан*» отменил инаугурацию временного правительства Афганистана

Террористическое движение «Талибан*» (запрещено в России) отменило назначенное на 11 сентября инаугурацию временного правительства Афганистана. О причинах отмены пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что на церемонию инаугурации были приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не будет принимать участие в этом мероприятии.

При этом участник террористического движения Инамуллах Самангани написал в Twitter, что «церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад». Также он опроверг данные о том, что инаугурация кабмина запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.

Напомним, именно 11 сентября 20 лет назад террористы «Аль-Каиды*» (запрещена в России) совершили 4 атаки. В ходе терактов в США погибли 2977 человек.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.09.2021, 18:10
    Гость: : g-екале

    Вот ты сам написал все эти страсти, а потом сделал вывод: "и все равно - для кремлевских это "легитимная власть" и "партнеры". А теперь подумай, а с чего бы это? Может потому, что в Кремле не смотрят Скабееву с Соловьёвым, а знают реальное положение вещей?

  3. 10.09.2021, 16:02
    Гость: Штурман

    Раздрай он и в Афгане раздрай.Каждому главарю басмачей,душманов и бармалеев (выбери что по нраву) охотца власти и бабла и поэтому до сих пор талибан не может сформировать себе "правительство".
    Где тут эксклюзивное правительство г.Лавров? Нету его и не будет,а будет новая война за самое святое-власть,деньги и славу уже между лидерами талибана. Это хорошо и плохо для России. В Москве ожидали что центральная власть приглушит поставки наркотиков в РФ,а поддержка Москвы талибов поможет остановить исламский фанатизм в республики Ср.Азии и даже в РФ. Пксть грызутся между собой-это хорошо,а плохо что наркотрафик не перекроют да это кое кому и в РФ приносит неплохие барыши.

  4. 10.09.2021, 16:02
    Гость: vv

    11 сентября - это дело спецслужб США. Не могли эти саудовцы, которые налетали несколько часов на маленьких самолетах, выписывать виражи на "боингах". Почему рухнуло третье здание в нью-йоркском ВТЦ? Каким образом Боинг смог пролететь врезаться в пентагон, не оставив ничего кроме дырки - ни крыльев, ни двигателей? 11 сентября - это был создан повод для вторжения американцев в Афганистан и Ирак.

  5. 10.09.2021, 15:35
    Гость: Анна

    Напоминает падение Константинополя и Февральскую революцию в России. Так и надо масонам,что талибан продал их американское оружие персам.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Сколько еще Россия будет центром развлечений?
Сколько еще Россия будет центром развлечений?
Избранное
«Формализм - государственная беда»: на чьей совести зверские преступления педофилов
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Пять причин, почему это плохая идея
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
Удар США по Кубе должен стать сигналом для России
«У собак конура интереснее»: в каких условиях прозябают погорельцы в России
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?
Hypophysis «Искавший зла»
Какие типы автомобильных аккумуляторов существуют