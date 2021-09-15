КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, пишет "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральных внутренних районов Севера в среду днем. Южная Корея совместно с военными США анализируют детали запуска.

"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", - отметили в Южной Корее.

Правительство Японии также заявило ранее, что, возможно, из КНДР была запущена баллистическая ракета. Правительство отметило, что собирает информацию о запуске.

В Минобороны страны заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа.

По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. Работа над новым типом ракет заняла два года. Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2021, 17:53
    Гость: Тактика

    Имеет смысл…ни одна зараза не пытается лягнуть эту маленькую, но решительную страну… и не угрожают… знают, что немедленно получат без предупреждений!!!!

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