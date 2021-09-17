Армения подала в суд ООН на Азербайджан
Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, сообщает "Интерфакс".
В документе говорится, что, по мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году. В частности, "десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой Азербайджаном политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия".
Отмечается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.
"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", - говорится в иске.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Из-за нищебродов армян процветающий Азербайджан стал союзником вековечного врага России Турции."
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Никогда не наблюдал среди армян "нищебродов". Нищеброды - это русские, которых обирают и армяне и азерботы. В этом они поразительно единодушны.
ЕСПЧ вынес решение по итогам многолетнего судебного разбирательства вокруг скандального убийства в Будапеште в 2004 году. Во время курсов НАТО по программе «Партнерство во имя мира» азербайджанский военный зарубил топором спящего армянского офицера и был осужден к пожизненному заключению; через несколько лет Венгрия выдала офицера на родину. Азербайджан помиловал убийцу и возвел в ранг национального героя.
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Ранним утром 19 февраля Балаш проснулся, услышав повторившийся несколько раз глухой звук, и открыл глаза.
«У кровати [Маргаряна] я увидел нашего однокурсника-азербайджанца с топором с длинной рукоятью. Я встал с кровати и на венгерском, нет, на английском, сказал ему: "Прекрати! Что ты делаешь?". Я был просто шокирован, увидев, как мой сосед лежит на спине, у него сочится кровь из головы и шеи, и он хрипит, будто ему не хватает воздуха, — вспоминал венгр на следствии. — Когда я закричал на [нападавшего], он повернулся ко мне и сказал — или я это понял по его жесту, — что со мной проблем нет, и даже после этого он нанес два удара или больше, а затем вышел из комнаты, и я вышел за ним. Он ушел с таким выражением лица, будто успешно справился с очень важным делом. Я побежал за помощью; он повернул направо по коридору, а я налево».
26-летнего старшего лейтенанта вооруженных сил Азербайджана Рамиля Сафарова задержали, когда он пытался найти второго курсанта из Армении: 29-летнему капитану Айку Макучяну повезло, что дверь в его комнату была заперта.
Когда то кто то именовал евреев жалкой нацией, забыв что в древности они воевали, и неплохо. Погляди сегодня на израильтян ! Используя твой термин, "жалких" наций не бывает - но бывают "жалкие" периоды в истории наций. Воспрянут армяне ! А обращение в ООН - это от сегодняшней безысходности. Надо же политической верхушке проявлять бурную деятельность.
Пашинян после драки кулачками машет, смешно ей Богу. А армянское стадо опять выбрало себе руководить этого урода. Ох нахлебается Россия от такого "союзника". Из-за нищебродов армян процветающий Азербайджан стал союзником вековечного врага России Турции.
Армяне будут по торговым лавкам сидеть в России , а кто-то за них будет защищать армян?
Ну деловые!