Армения подала в суд ООН на Азербайджан

Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, сообщает "Интерфакс".

В документе говорится, что, по мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году. В частности, "десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой Азербайджаном политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия".

Отмечается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.

"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", - говорится в иске.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 14:30
    Гость: личный опыт

    "Из-за нищебродов армян процветающий Азербайджан стал союзником вековечного врага России Турции."
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    Никогда не наблюдал среди армян "нищебродов". Нищеброды - это русские, которых обирают и армяне и азерботы. В этом они поразительно единодушны.

  2. 17.09.2021, 13:42
    Гость: личный опыт

    ЕСПЧ вынес решение по итогам многолетнего судебного разбирательства вокруг скандального убийства в Будапеште в 2004 году. Во время курсов НАТО по программе «Партнерство во имя мира» азербайджанский военный зарубил топором спящего армянского офицера и был осужден к пожизненному заключению; через несколько лет Венгрия выдала офицера на родину. Азербайджан помиловал убийцу и возвел в ранг национального героя.
    ---
    Ранним утром 19 февраля Балаш проснулся, услышав повторившийся несколько раз глухой звук, и открыл глаза.
    «У кровати [Маргаряна] я увидел нашего однокурсника-азербайджанца с топором с длинной рукоятью. Я встал с кровати и на венгерском, нет, на английском, сказал ему: "Прекрати! Что ты делаешь?". Я был просто шокирован, увидев, как мой сосед лежит на спине, у него сочится кровь из головы и шеи, и он хрипит, будто ему не хватает воздуха, — вспоминал венгр на следствии. — Когда я закричал на [нападавшего], он повернулся ко мне и сказал — или я это понял по его жесту, — что со мной проблем нет, и даже после этого он нанес два удара или больше, а затем вышел из комнаты, и я вышел за ним. Он ушел с таким выражением лица, будто успешно справился с очень важным делом. Я побежал за помощью; он повернул направо по коридору, а я налево».
    26-летнего старшего лейтенанта вооруженных сил Азербайджана Рамиля Сафарова задержали, когда он пытался найти второго курсанта из Армении: 29-летнему капитану Айку Макучяну повезло, что дверь в его комнату была заперта.

  3. 17.09.2021, 13:12
    Гость: порто-франко

    Когда то кто то именовал евреев жалкой нацией, забыв что в древности они воевали, и неплохо. Погляди сегодня на израильтян ! Используя твой термин, "жалких" наций не бывает - но бывают "жалкие" периоды в истории наций. Воспрянут армяне ! А обращение в ООН - это от сегодняшней безысходности. Надо же политической верхушке проявлять бурную деятельность.

  4. 17.09.2021, 12:49
    Гость: Ну и ну

    Пашинян после драки кулачками машет, смешно ей Богу. А армянское стадо опять выбрало себе руководить этого урода. Ох нахлебается Россия от такого "союзника". Из-за нищебродов армян процветающий Азербайджан стал союзником вековечного врага России Турции.

  5. 17.09.2021, 09:40
    Гость: ООН

    Армяне будут по торговым лавкам сидеть в России , а кто-то за них будет защищать армян?
    Ну деловые!

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