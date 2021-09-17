Армения подала в суд ООН на Азербайджан

08:15 17.09.2021

Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, сообщает "Интерфакс".

В документе говорится, что, по мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году. В частности, "десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой Азербайджаном политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия".

Отмечается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.

"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", - говорится в иске.