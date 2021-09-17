Высокий суд Лондона засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет
Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, скончавшегося в апреле текущего года, сообщает ВВС.
Данное решение суд принял, чтобы защитить «достоинство и репутацию» его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Кроме того, в Великобритании существует многовековая традиция, согласно которой королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.
"Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена и близких членов ее семьи", — говорится в решении судьи.
По данным СМИ, в данный момент в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона хранится еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии.
Традиция была нарушена лишь однажды — после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно ее завещанию, она оставило свое имущество в доверительном управлении, чтобы после достижения 25-летнего возраста оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.
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Откроешь конверт через 90 лет, а там кроме похабщины на латинице ничего нет.
в которых превратятся оставшиеся в живых после мировой вакцинации. Поэтому и не разглашают. Именно они будут жить на Земле через 90 лет, людей истребят...