Высокий суд Лондона засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет

Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, скончавшегося в апреле текущего года, сообщает ВВС.

Данное решение суд принял, чтобы защитить «достоинство и репутацию» его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Кроме того, в Великобритании существует многовековая традиция, согласно которой королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.

"Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена и близких членов ее семьи", — говорится в решении судьи.

По данным СМИ, в данный момент в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона хранится еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии.

Традиция была нарушена лишь однажды — после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно ее завещанию, она оставило свое имущество в доверительном управлении, чтобы после достижения 25-летнего возраста оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 12:54
    Гость: Хранить нечего

    Откроешь конверт через 90 лет, а там кроме похабщины на латинице ничего нет.

  2. 17.09.2021, 12:33
    Гость: Это завещание адресовано неообезьянам,

    в которых превратятся оставшиеся в живых после мировой вакцинации. Поэтому и не разглашают. Именно они будут жить на Земле через 90 лет, людей истребят...

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