Франция впервые в истории решила отозвать послов из США и Австралии

Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS. 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что такое решение оправдывается "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США и принято по указанию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Интерфакс".

Министр также назвал "неприемлемым поведением" расторжение Австралией контракта на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. По мнению лидеров, альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.

Объявленное решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции. "Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - заявили на этой неделе в совместном документе министры иностранных дел и вооруженных сил Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.09.2021, 19:58
    Гость: Просто Россия

    Мудрее оказалась…тихо… через тернии… разруху…на своё личное Великое место….

  4. 18.09.2021, 19:55
    Гость: World

    А второй раз предьвить долары как?
    Не осмелилась
    Так все это пыль пустит и все.
    Поплачут лянущатники и прглотят пилюлю с убытками.....
    Австралия одна из самых выокоразвитых стран и ей нужно как то делать барьер от Китайцев. А США рычаг давления на китайскиую экспансию .
    Поэтому нет ничего уивидельного что пошшли на альянс с возможным создниям Атомного подводного флота.
    С точки зрения Австралии Франция - для этого не подходит.
    Воообщем геополитика.
    Только в отличии от нашей - там сначало сделали высочайгий уровень жизни а уж потом начали заниматься геополитикой
    Может Кремлю с его запущенной и хромающей псевдо инвест. экономикой (только для Дружбанов с 30 лямами и больше) все-же обратить внимние на этот аспект. а не лететь сломя голову в геополитику .
    Понятное дело для россии так же и геополлитика нужна но не только она и через проходы каие то, к..анализации ))))))))))) а нужно паральельно по одинаковой значимости инвест. экономика.. .
    А то знаете через медународность это через .... оправдания ....

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