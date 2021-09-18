Франция впервые в истории решила отозвать послов из США и Австралии
Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что такое решение оправдывается "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США и принято по указанию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Интерфакс".
Министр также назвал "неприемлемым поведением" расторжение Австралией контракта на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии.
Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. По мнению лидеров, альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.
Объявленное решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции. "Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - заявили на этой неделе в совместном документе министры иностранных дел и вооруженных сил Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть вспомнят историю с мистралями.
Мудрее оказалась…тихо… через тернии… разруху…на своё личное Великое место….
И с самого начала был «запрыгнутый»… там теперь такие в моде…
А второй раз предьвить долары как?
Не осмелилась
Так все это пыль пустит и все.
Поплачут лянущатники и прглотят пилюлю с убытками.....
Австралия одна из самых выокоразвитых стран и ей нужно как то делать барьер от Китайцев. А США рычаг давления на китайскиую экспансию .
Поэтому нет ничего уивидельного что пошшли на альянс с возможным создниям Атомного подводного флота.
С точки зрения Австралии Франция - для этого не подходит.
Воообщем геополитика.
Только в отличии от нашей - там сначало сделали высочайгий уровень жизни а уж потом начали заниматься геополитикой
Может Кремлю с его запущенной и хромающей псевдо инвест. экономикой (только для Дружбанов с 30 лямами и больше) все-же обратить внимние на этот аспект. а не лететь сломя голову в геополитику .
Понятное дело для россии так же и геополлитика нужна но не только она и через проходы каие то, к..анализации ))))))))))) а нужно паральельно по одинаковой значимости инвест. экономика.. .
А то знаете через медународность это через .... оправдания ....
Мистрали…