Франция впервые в истории решила отозвать послов из США и Австралии

11:12 18.09.2021

Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что такое решение оправдывается "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США и принято по указанию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Интерфакс".

Министр также назвал "неприемлемым поведением" расторжение Австралией контракта на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. По мнению лидеров, альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.

Объявленное решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции. "Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - заявили на этой неделе в совместном документе министры иностранных дел и вооруженных сил Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.