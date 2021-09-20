Мэр Кабула запретил работать женщинам на «мужских» должностях

11:00 20.09.2021

Исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани запретил женщинам, работающим на должностях, которые могут занимать мужчины, выходить на работу, пишет РИА Новости.

По его словам, на работу позволено выйти только тем женщинам, кого не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская. "Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских горосдских туалетах - там, куда мужчинам нельзя", - заявил чиновник.

Номани домаил, что сейчас в городском хозяйстве работают 2,9 тысячи человек, 27% из них женщины, которые работают, в том числе, в администрациях районов, в строительной и инженерной сферах. В районных и в центральном офисе есть женщины-служащие, которых нельзя заменить мужчинами: они работают в сфере электроэнергетики и строительства.

"Но относительно должностей, которые могут занимать мужчины, мы сказали женщинам оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться", - добавил Номани.

Ранее талибы упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Данное ведомство существовало во время правления талибов в 1990-х годах. Именно это ведомство вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в Афганистане. Оно отвечало также за работу "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата, исламского закона. Любой, кто нарушал правила, подвергался суровому наказанию - порка, избиение, ампутация конечностей, публичные казни.

В начале августа "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

Чедьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.