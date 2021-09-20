В Белоруссии россиянке дали полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Белорусский суд назначил наказание россиянке Ирине Викхольм за сообщение в Twitter о ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair - публикации, содержащей фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства»..
«Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ («Клевета на президента РБ») и назначить 1 год и 6 месяцев колонии общего режима», — цитирует Газета.RU сообщение правозащитного центра «Весна. Брест».
Ранее правозащитный центр сообщал, что Викхольм задержали еще в мае – после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, но известно об этом стало только в сентябре. Все это время она находилась в брестском СИЗО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, диктатор это кто? Вы ничего не перепутали? Сначала посадите, например, Чубайса (пробу ведь ставить негде), а потом, извините, "вякайте".
Сначала попробуйте стать хоть кем-нибудь (даже не президентом), а потом своим "скудным умишком" давайте им характеристики. Вы кто такой, чего в жизни достигли?
Прежде всего надо иметь мозги, а не пытаться любыми способами заработать бабки - они ведь не пахнут, да?
Это Вы расскажите "друзьям" украины, которые уже и землю там скупили...
Не несите чушь. Каких "ваших" добровольцев выманивали белорусы? Вы ничего не путаете??? Оставьте Беларусь в покое - займитесь своими проблемами.