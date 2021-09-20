В Белоруссии россиянке дали полтора года колонии за клевету на Лукашенко

13:21 20.09.2021

Белорусский суд назначил наказание россиянке Ирине Викхольм за сообщение в Twitter о ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair - публикации, содержащей фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства»..

«Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ («Клевета на президента РБ») и назначить 1 год и 6 месяцев колонии общего режима», — цитирует Газета.RU сообщение правозащитного центра «Весна. Брест».

Ранее правозащитный центр сообщал, что Викхольм задержали еще в мае – после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, но известно об этом стало только в сентябре. Все это время она находилась в брестском СИЗО.