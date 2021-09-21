США разрешат въезд в страну только привитым иностранцам

Власти США введут требование о полной вакцинации для всех прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев, сообщают американские СМИ.

Новое правило будет действовать с ноября. "Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - говорится в распространенном заявлении Белого дома. 

Также путешественникам необходимо будет предоставить результаты теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, также к ноябрю администрация президента США Джо Байдена примет решение о правилах въезда иностранцев, привитых иностранными вакцинами, не одобренными в США. В частности, речь идет о российской вакцине "Спутник V". По словам Псаки, на применении новых мер для путешественников будут сосредоточены межведомственные обсуждения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2021, 12:32
    Гость: Ну-ну

    При этом через границу с мекской переходят десятки тысяч мигрантов, которым вакцина ничуть не обязательна и которых развозят по всем штатам за государственный счет.
    Дурдом крепчает (
    Я думал, что маразм это наше российское изобретение, но оказывается его завезли из-за океана видимо вместе с кока-колой и окорочками буша под видом дер-мократии.

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