США разрешат въезд в страну только привитым иностранцам
Власти США введут требование о полной вакцинации для всех прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев, сообщают американские СМИ.
Новое правило будет действовать с ноября. "Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Также путешественникам необходимо будет предоставить результаты теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, также к ноябрю администрация президента США Джо Байдена примет решение о правилах въезда иностранцев, привитых иностранными вакцинами, не одобренными в США. В частности, речь идет о российской вакцине "Спутник V". По словам Псаки, на применении новых мер для путешественников будут сосредоточены межведомственные обсуждения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При этом через границу с мекской переходят десятки тысяч мигрантов, которым вакцина ничуть не обязательна и которых развозят по всем штатам за государственный счет.
Дурдом крепчает (
Я думал, что маразм это наше российское изобретение, но оказывается его завезли из-за океана видимо вместе с кока-колой и окорочками буша под видом дер-мократии.
Это хорошо, что РАЗРЕШАТ :)