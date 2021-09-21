США разрешат въезд в страну только привитым иностранцам

07:55 21.09.2021

Власти США введут требование о полной вакцинации для всех прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев, сообщают американские СМИ.

Новое правило будет действовать с ноября. "Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными. Это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Также путешественникам необходимо будет предоставить результаты теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, также к ноябрю администрация президента США Джо Байдена примет решение о правилах въезда иностранцев, привитых иностранными вакцинами, не одобренными в США. В частности, речь идет о российской вакцине "Спутник V". По словам Псаки, на применении новых мер для путешественников будут сосредоточены межведомственные обсуждения.