Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей
Британская полиция впервые сообщила имя третьего россиянина, которого Лондон считает причастным к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Обвинение заочно предъявлено генералу ГРУ Денису Сергееву. По версии следователей Британии, он пользовался псевдонимом Сергей Федотов.
Власти предъявили ему обвинение еще в 2018 году, пишет Sky News. Россиянин был объявлен в розыск. Помимо этого, по делу об отравлении Скрипалей проходят также Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига). Их власти Великобритании тоже называют агентами ГРУ.
Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в марте 2018 года. По официальной версии, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Расследование дела все еще продолжается. Следователям пока не удалось найти флакон духов Nina Ricci, в котором, по версии спецслужб, мог оставаться яд «Новичок».
Москва отрицает свою причастность к случившемуся. По заявлениям российской стороны, упомянутые в деле лица не имеют отношения к спецслужбам РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кота не трогайте. Его бедного МИ-6 заморила, чтобы он настоящих отравителей не сдал. Он и есть единственная и невинная жертва.
Ну в этот раз шпана может только рассчитывать на Сардинское королевство. Турки и французы обиделись, а британцы сами не очень на многое потянут.
1853 — 1856.
гы гы гы .. смешно.
британские "вакцинаторы" на порядки больше людей отправили на тот свет чем агенты гру - непорядок-с..
кто вообще верит в эти бредовые обвинения?
Такие сейчас спецслужбы в России.