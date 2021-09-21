Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Фото с сайта facebook.com

Британская полиция впервые сообщила имя третьего россиянина, которого Лондон считает причастным к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Обвинение заочно предъявлено генералу ГРУ Денису Сергееву. По версии следователей Британии, он пользовался псевдонимом Сергей Федотов.

Власти предъявили ему обвинение еще в 2018 году, пишет Sky News. Россиянин был объявлен в розыск. Помимо этого, по делу об отравлении Скрипалей проходят также Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига). Их власти Великобритании тоже называют агентами ГРУ.

Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в марте 2018 года. По официальной версии, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Расследование дела все еще продолжается. Следователям пока не удалось найти флакон духов Nina Ricci, в котором, по версии спецслужб, мог оставаться яд «Новичок».

Москва отрицает свою причастность к случившемуся. По заявлениям российской стороны, упомянутые в деле лица не имеют отношения к спецслужбам РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.09.2021, 00:09
    Гость: Alexander der Große

    Кота не трогайте. Его бедного МИ-6 заморила, чтобы он настоящих отравителей не сдал. Он и есть единственная и невинная жертва.

  2. 21.09.2021, 23:46
    Гость: Alex203

    Ну в этот раз шпана может только рассчитывать на Сардинское королевство. Турки и французы обиделись, а британцы сами не очень на многое потянут.

  4. 21.09.2021, 22:33
    Гость: g

    гы гы гы .. смешно.
    британские "вакцинаторы" на порядки больше людей отправили на тот свет чем агенты гру - непорядок-с..
    кто вообще верит в эти бредовые обвинения?

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