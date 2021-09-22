В США одобрили введение санкций против 35 россиян из «списка Навального»
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из так называемого «списка Навального», куда включены лица, которых оппозиционер обвиняет в коррупции и нарушении прав человека, сообщил конгрессмен член Хельсинской комиссии Пол Массаро.
В «черном списке» потенциально подсакнционных лиц, которым грозит заморозка активов и запрет на въезд США, - миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска, пишет Finanz.ru.
Также в законопроекте указаны: глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВЭБа Игорь Шувалов, глава «Транснефти» Николай Токарев.
Список чиновников «возглавляет» премьер Михаил Мишустин. Компанию ему составляют глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, замминистра обороны Андрей Картаполов, депутат Думы Павел Крашенинников, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава АП Антон Вайно.
Силовую группу в «списке Навального» представляют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, глава транспортного департамента службы экономической безопасности Виктор Гаврилов, судья химкинского районного суда Елена Морозова, главный прокурор Москвы Денис Попов, бывший генпрокурор Юрий Чайка, начальник полиции Химок Игорь Янчук, глава ФСБ по Челябинску Дмитрий Иванов.
Кроме того, санкции предлагается ввести против главного редактора RT Маргариты Симоньян, гендиретктора «Первого канала» Констатина Эрнста и телеведущего Владимира Соловьева.
На решение администрации Джо Байдена отводится 180 дней с момента принятия законопроекта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не хватает Грефа и Набиуллиной.
"В Латинскую америку если только"
Да ладно, им всем на настоящей родине в палестинах места хватит. Тем более, что при их заслугах перед сионизмом!
Что то мне не хочется сочувствовать этому списку. Там люди для которых мы пыль на ботинках.
Что касается санкций США, то надеюсь, что их выходки всё больше и больше ослабляют либеральный клан, и зависимость от долларов.
Чем больше санкций США, тем проще будет нормальному приемнику сделать откат либеральных лже реформ команды Гегемона.
Надо быть готовыми к серьёзным ограничениям на въезд для сотрудников силовых ведомств новоизбранных депутатов и членов их семей,включая блокировку счетов и прочее.Если верить иностранным СМИ,то они не считают у нас выборы легитимными,следовательно могут не признавать и особый статус избранных чиновников и,более того,всех кого эти чиновники назначат.Таки варианты нужно рассматривать.
Конгрессмены предложили запретить гражданам США заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.
Согласно поправке Шермана, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.