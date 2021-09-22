В США одобрили введение санкций против 35 россиян из «списка Навального»

21:04 22.09.2021

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из так называемого «списка Навального», куда включены лица, которых оппозиционер обвиняет в коррупции и нарушении прав человека, сообщил конгрессмен член Хельсинской комиссии Пол Массаро.

В «черном списке» потенциально подсакнционных лиц, которым грозит заморозка активов и запрет на въезд США, - миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска, пишет Finanz.ru.

Также в законопроекте указаны: глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВЭБа Игорь Шувалов, глава «Транснефти» Николай Токарев.

Список чиновников «возглавляет» премьер Михаил Мишустин. Компанию ему составляют глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, замминистра обороны Андрей Картаполов, депутат Думы Павел Крашенинников, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава АП Антон Вайно.

Силовую группу в «списке Навального» представляют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, глава транспортного департамента службы экономической безопасности Виктор Гаврилов, судья химкинского районного суда Елена Морозова, главный прокурор Москвы Денис Попов, бывший генпрокурор Юрий Чайка, начальник полиции Химок Игорь Янчук, глава ФСБ по Челябинску Дмитрий Иванов.

Кроме того, санкции предлагается ввести против главного редактора RT Маргариты Симоньян, гендиретктора «Первого канала» Констатина Эрнста и телеведущего Владимира Соловьева.

На решение администрации Джо Байдена отводится 180 дней с момента принятия законопроекта.