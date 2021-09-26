Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан"* правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны.

"На каждое действие есть противодействие", — сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Вчера талибы заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев. сообщает РИА Новости.

В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2021, 22:55
    Гость: Мак

    /Мало верится, чтобы они согласились принять правила, навязываемые талибаном.
    А ты погоди, погоди. Придет время. Ещё и не в то поверишь и увидишь. Лет 30 назад мог представить, что СССР канет в лету, а Украина будет враждебным государством?

  2. 26.09.2021, 21:23
    Гость: замечание со стороны

    К сожалению, афганский Таджикистан и бывший советский - это две большие разницы. Никак не аналогичные, например, б.ГДР и ФРГ.

  4. 26.09.2021, 21:21
    Гость: со стороны

    Сомнения есть. Центральная Азия и Афганистан - разные цивилизационные сообщества. Советский период истории республик Ц- Азии не прошел бесследно, достаточно посмотреть города, одежду людей, поведение, даже эстраду, пусть не вполне высокого уровня, но тем не менее - зачастую задорную, оптимистическую. Городские танцы и т.д. Мало верится, чтобы они согласились принять правила, навязываемые талибаном. Что касается легенд об их "неустрашимости", то со слов однополчан (сам уволился до декабря 1979 г.) могу сказать, даже в рукопашной схватке наш мотострелок(о других и вспоминать не будем) "один он стоил двух".

  5. 26.09.2021, 20:33
    Гость: Питон

    Нет никаких сомнений что в ближайшее время талибы захватят Ср Азию, пополнят свои ряды миллионами мясных "джигитов" и начнут вторжение в Россию, пока в кремле клювами щелкают.

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