Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

18:28 26.09.2021

Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан"* правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны.

"На каждое действие есть противодействие", — сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Вчера талибы заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев. сообщает РИА Новости.

В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация