Зачем олигархическая власть принимает закон против олигархов

14:01 27.09.2021

С помощью закона об олигархах Зеленский пытается улучшить свой имидж, вычеркнув из информационного пространства неугодные СМИ, а заодно принудить к лояльности украинских миллионеров, не согласных с его политикой

23 сентября Верховная рада приняла во втором чтении президентский законопроект «О недопущении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Закон будет действовать 10 лет.

Одновременно в Раде зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене результатов голосования за закон. Спикер Рады Дмитрий Разумков не может подписать новый закон, пока все проекты не будут рассмотрены, но представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что новое голосование не требуется: «…никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было».

Зеленский уже поблагодарил депутатов и заявил, что «Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ».

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов похвастался, что страна выбрала «никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения». По его словам, неприемлемо, когда «десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства» и надо «построить государство равных возможностей и равного доступа». Однако Данилов блефует: о том, чтобы отобрать у «десятка человек национальное богатство» и «построить государство равных возможностей», в законе речи нет.

Согласно закону, олигархом признают лицо, которое участвует в политической жизни страны, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, а также владеет активами стоимостью более $83 млн. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр. Им запретят делать взносы партиям, быть бенефициарами или контролерами СМИ и покупать объекты большой приватизации. Служащих и чиновников обяжут подавать «декларации о контактах» с олигархами.

Под закон могут попасть все украинские миллиардеры из списка Forbes: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко, Вадим Новинский. Кроме того, на Украине насчитывается более 90 миллионеров, чьи активы превышают критическую сумму и которые через подставных лиц контролируют различные СМИ. Немало кандидатов в олигархи являются монополистами в той или иной сфере экономики. Так что у СНБО впереди работы много.

После принятия законопроекта в первом чтении в него внесли 1,3 тыс. поправок, но вопреки регламенту рассматривать их не стали.

Недовольства законом много. Замглавы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Мария Мезенцева заявила, что «ни в одной стране-члене ЕС не конкретизировано в правовом плане понятие "олигарх"». Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украине специальный закон об олигархах не нужен. В начале сентября уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с письмом, в котором указала, что нормы законопроекта «не соответствуют Конституции, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина».

Разумков мог бы оставить это письмо без внимания, но он без согласования с офисом президента направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию, чем подписал себе приговор. Он уже давно не в ладах с Зе-командой и парламентскими «слугами», а теперь его хотят сменить на полностью подконтрольного президенту вице-спикера Руслана Стефанчука. Поскольку голосов «слуг» не хватает, в Раде началась скупка депутатов. Разумков обратился в полицию по этому поводу, но возмутился не фактом скупки, а ценой: некоторым депутатам предлагают $50–100 тыс.

Выводы Венецианской комиссии ожидаются в середине октября, его представители порекомендовали офису президента воздержаться от голосования за проект до получения ее выводов, но Зеленский торопится, поскольку ситуация в стране ухудшается.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко расценила финальное голосование в парламенте как «низкопробное шоу и концерт 95-го квартала», свидетельствующее о начале «убийства парламентаризма». Она, впрочем, забыла, что убийство парламентаризма на Украине состоялось раньше – при принятии закона о продаже земли, который тоже рассмотрели в ускоренном порядке и с нарушением регламента.

Чем угрожает новый закон украинским толстосумам?

По мнению политолога Владимира Фесенко, «главный эффект – сугубо психологический, тот, кто будет включен в реестр олигархов, получит некую имиджевую токсичность», а прав собственности на активы напрямую никого не лишат. Политолог Руслан Бортник утверждает, что «это попытка вызвать на закрытый товарищеский суд и договориться о месте и роли в политике и экономике крупного бизнеса и региональных элит, включая СМИ».

Однако если взглянуть на ситуацию в разрезе будущих парламентских и президентских выборов (соответственно октябрь 2023-го и март 2024 года), то очевидно, что Зе-команда нацелилась на них. Ведь перспективы Зеленского относительно второго срок туманны.

Закон об олигархах позволит Зе-команде с помощью СНБО закрывать любые оппозиционные СМИ, как это уже произошло с телеканалами «112 Украина», Zik и NewsOne. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине признала этот шаг украинской власти «не отвечающим международным нормам о праве на свободное выражение мнений», но практического значения это не имеет.

Поскольку выборы в Раду будут проходить по партийным спискам, а закон об олигархах запрещает им финансировать избирательную кампанию, ничто не мешает устранить их от выборов скопом. Из партий под прицел в первую очередь попадают ОПЗЖ и «Европейская солидарность» Порошенко.

Согласно сентябрьскому опросу Киевского международного института социологии, за «Слуг народа» проголосовало бы 20% избирателей, за «Европейскую солидарность» – 17,4%, за ОПЗЖ – 11,6%, за «Батькивщину» – 10,8%. Тенденция для Зеленского неутешительная: «слуги» теряют доверие, а остальные партии наращивают потенциал.

Та же ситуация с президентскими выборами. Если бы они состоялись в июне, за Зеленского проголосовало бы только 30,6% избирателей. На втором месте Порошенко – 17,4%, на третьем Тимошенко – 12,7%. Зеленский с начала президентства неуклонно идет в минус. Этому есть весомые экономические причины. Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что «Нафтогаз» высокими ценами на газ «убивает экономику Украины». В августе 2021 года по сравнению с июлем падение промышленного производства составило 3,3%. Задолженность по зарплате шахтёрам превысила 1 млрд. 300 млн. грн.

С помощью закона об олигархах Зеленский пытается улучшить свой имидж, вычеркнув из информационного пространства неугодные СМИ, а заодно принудить к лояльности украинских миллионеров, не согласных с его политикой.

Однако самых богатых реестр олигархов не пугает. К примеру, Коломойский заявил, что готов в него попасть.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, настоящая цель закона – передел крупных активов. «Сначала их заберут у олигархов, передав группам, близким к власти, а затем они передадут их международным корпорациям, получив свою маржу».

Однако коснётся это не всех. По словам политолога Анатолия Октисюка, «такую глыбу, как бизнес-группа Ахметова, непросто свернуть». Руслан Бортник говорит, что олигархи вполне могут договориться с властью. Никто не мешает им поделиться с Зеленским своими медиаресурсами, а также политическим или экономическим влиянием.

Сбывается пророчество Ярослава Железняка, который говорил, что закон ни о чем, а олигархи открыли шампанское. Главные украинские магнаты договорились с властью и не встанут на дыбы, а грядущие парламентские и президентские выборы на Украине пройдут в духе «единения» народа со «слугами» Зеленского.

Автор: Владимир Пойманов