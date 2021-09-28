Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации

Фото с сайта facebook.com

Власти Гонконга объявило новые правила въезда для граждан, привитых российскими вакцинами против COVID-19. С завтрашнего дня, 29 сентября, в регионе будут признаваться сертификаты о прохождении вакцинации в России, заявляет российское консульство.

Привитые туристы из РФ смогут посещать Гонконг, однако они должны будут провести три недели на карантине. Самоизоляция будет проходить в специальном отеле в самом регионе. До этого россиянам необходимо было провести трехнедельный карантин на территории третьего государства.

Решение Гонконга позволит снять ряд COVID-ограничений, введенных в отношении туристов, въезжающих из стран с высоким риском заражения, приводит сообщение дипмиссии.

Гонконг признал пока только одну отечественную вакцину — «Спутник V». Местные власти включили ее в список одобренных препаратов в июне этого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 15:20
    Гость: плохая новость для Кремлевских либерал-космополитов

    Лукавый ответ китайских националистов. Типа мол признаем, но вам не верим и поэтому сидите 2 недели в карантине. По моему это и несть факт непризнания. При этом Кремлевские космополиты решение китайского Гонконга преподносят как признание, что неверно вообще.

  2. 28.09.2021, 15:08
    Гость: g

    а тем временем норвегия Отменила все Говидный Концлагерь и реклассифицировала Говид в сезонное респираторное заболевание - как и грипп..
    заметьте, что эту новость сми глухо замолчали.
    так же как и то что в выходные по всему миру прошли демонстрации протеста против Говидного Тоталитаризма..
    абсолютно все мировые сми глухо молчат и не публикуют никаких новостей описывающих массовые манифестации - так же как и сми рф кстати.
    они только пропаганду демпартии сша с готовностью перепечатывают..
    которая кстати Снова попала под прицел из за фальсификаций с голосами избирателей в аризоне.

  3. 28.09.2021, 14:53
    Гость: фома

    умнички ! Правильно. Пусть посидят на карантине три недельки эти утомленные офисные труженики и отдохнут от непосильного труда. А то шныряют по всему миру , ищут приключений на зад, собирают всю заразу и везут домой в страну.

  4. 28.09.2021, 14:47
    Гость: www

    Как бы Гонконг сам никакие вакцины не признает в принципе. Он в зависимости от признания этих вакцин, правила вьезда регламентирует.

  5. 28.09.2021, 14:16
    Гость: Гость

    Зашибись.Люди всегда ездили в Гонконг на недельку отдохнуть, или на шопинг на выходные. Какие 3 недели карантина, о чем они вообще?!

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