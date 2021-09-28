Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации
Власти Гонконга объявило новые правила въезда для граждан, привитых российскими вакцинами против COVID-19. С завтрашнего дня, 29 сентября, в регионе будут признаваться сертификаты о прохождении вакцинации в России, заявляет российское консульство.
Привитые туристы из РФ смогут посещать Гонконг, однако они должны будут провести три недели на карантине. Самоизоляция будет проходить в специальном отеле в самом регионе. До этого россиянам необходимо было провести трехнедельный карантин на территории третьего государства.
Решение Гонконга позволит снять ряд COVID-ограничений, введенных в отношении туристов, въезжающих из стран с высоким риском заражения, приводит сообщение дипмиссии.
Гонконг признал пока только одну отечественную вакцину — «Спутник V». Местные власти включили ее в список одобренных препаратов в июне этого года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лукавый ответ китайских националистов. Типа мол признаем, но вам не верим и поэтому сидите 2 недели в карантине. По моему это и несть факт непризнания. При этом Кремлевские космополиты решение китайского Гонконга преподносят как признание, что неверно вообще.
а тем временем норвегия Отменила все Говидный Концлагерь и реклассифицировала Говид в сезонное респираторное заболевание - как и грипп..
заметьте, что эту новость сми глухо замолчали.
так же как и то что в выходные по всему миру прошли демонстрации протеста против Говидного Тоталитаризма..
абсолютно все мировые сми глухо молчат и не публикуют никаких новостей описывающих массовые манифестации - так же как и сми рф кстати.
они только пропаганду демпартии сша с готовностью перепечатывают..
которая кстати Снова попала под прицел из за фальсификаций с голосами избирателей в аризоне.
умнички ! Правильно. Пусть посидят на карантине три недельки эти утомленные офисные труженики и отдохнут от непосильного труда. А то шныряют по всему миру , ищут приключений на зад, собирают всю заразу и везут домой в страну.
Как бы Гонконг сам никакие вакцины не признает в принципе. Он в зависимости от признания этих вакцин, правила вьезда регламентирует.
Зашибись.Люди всегда ездили в Гонконг на недельку отдохнуть, или на шопинг на выходные. Какие 3 недели карантина, о чем они вообще?!