Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации

13:42 28.09.2021

Власти Гонконга объявило новые правила въезда для граждан, привитых российскими вакцинами против COVID-19. С завтрашнего дня, 29 сентября, в регионе будут признаваться сертификаты о прохождении вакцинации в России, заявляет российское консульство.

Привитые туристы из РФ смогут посещать Гонконг, однако они должны будут провести три недели на карантине. Самоизоляция будет проходить в специальном отеле в самом регионе. До этого россиянам необходимо было провести трехнедельный карантин на территории третьего государства.

Решение Гонконга позволит снять ряд COVID-ограничений, введенных в отношении туристов, въезжающих из стран с высоким риском заражения, приводит сообщение дипмиссии.

Гонконг признал пока только одну отечественную вакцину — «Спутник V». Местные власти включили ее в список одобренных препаратов в июне этого года.