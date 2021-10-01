В Bank of America допустили рост цен на нефть выше $100
Энергетический кризис может вызвать рост цен на нефть до уровня более $100 за баррель и привести к мировому экономическому кризису. Об этом говорят аналитики Bank of America, пишет Bloomberg.
До такой отметки цены на нефть не поднимались с 2014 года. В то же время стоимость газа выросла почти вдвое и дошла до уровня, эквивалентного цене барреля нефти $190, отмечается в релизе банка.
Как прогнозируют эксперты, на фоне такого роста всплеск спроса на дизельное топливо может подтолкнуть и цены на нефть. По ожиданиям Bank of America, в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, а затраты на энергоносители продолжают расти, более высокие цены на нефть могут привести к макрокризису. Аналитики допустили, что цены могут взлететь этой зимой выше $120 за баррель.
К росту цен на нефтепродукты могут привести три фактора, отмечают специалисты. Это переход с газа на нефть из-за высоких цен на газ, скачок потребления нефти из-за холодной зимы и повышение спроса на авиаперевозки, которое ожидается после того, как США откроют свои границы (ослабление ограничений запланировано на ноябрь).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стабильность, однако...
тогда нам придется ездить на педальной тяге...
путинизм тоже на всё поднимет цены, точнее не поднимет, а задерёт чтобы макарошки нам только снились.
"В Банк оф Америка допустили рост цен на нефть выше $100"
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Я надеюсь, что БоА прав.
Я тоже надеюсь на это с момента как Байден был избран - хоть что-то хорошее с этой драной овцу.
Значит макарошки снова подорожают.
Про бензин,проезд в ОТ и ЖКХ и так всё ясно.