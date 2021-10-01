В Bank of America допустили рост цен на нефть выше $100

18:29 1.10.2021

Энергетический кризис может вызвать рост цен на нефть до уровня более $100 за баррель и привести к мировому экономическому кризису. Об этом говорят аналитики Bank of America, пишет Bloomberg.

До такой отметки цены на нефть не поднимались с 2014 года. В то же время стоимость газа выросла почти вдвое и дошла до уровня, эквивалентного цене барреля нефти $190, отмечается в релизе банка.

Как прогнозируют эксперты, на фоне такого роста всплеск спроса на дизельное топливо может подтолкнуть и цены на нефть. По ожиданиям Bank of America, в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, а затраты на энергоносители продолжают расти, более высокие цены на нефть могут привести к макрокризису. Аналитики допустили, что цены могут взлететь этой зимой выше $120 за баррель.

К росту цен на нефтепродукты могут привести три фактора, отмечают специалисты. Это переход с газа на нефть из-за высоких цен на газ, скачок потребления нефти из-за холодной зимы и повышение спроса на авиаперевозки, которое ожидается после того, как США откроют свои границы (ослабление ограничений запланировано на ноябрь).