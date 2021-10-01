В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

20:35 1.10.2021

В Подгорице (Черногория) по выданному Россией ордеру был задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который подозревается в причастности к организации убийства двух бизнесменов в России.

Телеграм-канал Темы. Главное (ГлавМедиа) со ссылкой на источник в Минюсте РФ сообщил, что Тельману Исмаилову в России (после экстрадиции) грозит пожизненное заключение.

Обвинения в двойном убийстве Тельману Исмаилову были предъявлены в октябре 2017 года. По версии следствия, Исмаилов причастен к убийствам, произошедшим в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье (были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилев).

Исмаилов покинул Россию, его арестовали заочно, напоминает РБК.

В ноябре 2016 года по подозрению в причастности к убийству Савкина и Брилева также были задержаны брат экс-владельца Черкизовского рынка Рафик Исмаилов и предполагаемый киллер - Мехман Керимов. В феврале 2020 года Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам заключения.