В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов

В Подгорице (Черногория) по выданному Россией ордеру был задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который подозревается в причастности к организации убийства двух бизнесменов в России.

Телеграм-канал Темы. Главное (ГлавМедиа) со ссылкой на источник в Минюсте РФ сообщил, что Тельману Исмаилову в России (после экстрадиции) грозит пожизненное заключение.

Обвинения в двойном убийстве Тельману Исмаилову были предъявлены в октябре 2017 года. По версии следствия, Исмаилов причастен к убийствам, произошедшим в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье (были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилев).

Исмаилов покинул Россию, его арестовали заочно, напоминает РБК.

В ноябре 2016 года по подозрению в причастности к убийству Савкина и Брилева также были задержаны брат экс-владельца Черкизовского рынка Рафик Исмаилов и предполагаемый киллер - Мехман Керимов. В феврале 2020 года Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам заключения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.10.2021, 02:37
    Гость: петр

    помню как лихо отмечали его юбилей в москве. покойный лужков кричал здравицы в его честь и несмотря на сломанную ногу лихо отплясывал джигу. юбиляр разбрасывал купюры, а кремлевские чиновники влюбленными глазами старались привлечь его внимание. А ведь они уже тогда знали, что он преступник. это яркий пример продажности так называемой элиты.

  3. 02.10.2021, 02:22
    Гость: Мак

    Наивный таможенник. Как тебя на ту работу взяли...
    Если денег осталось, откупится.

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