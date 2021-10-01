В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
В Подгорице (Черногория) по выданному Россией ордеру был задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который подозревается в причастности к организации убийства двух бизнесменов в России.
Телеграм-канал Темы. Главное (ГлавМедиа) со ссылкой на источник в Минюсте РФ сообщил, что Тельману Исмаилову в России (после экстрадиции) грозит пожизненное заключение.
Обвинения в двойном убийстве Тельману Исмаилову были предъявлены в октябре 2017 года. По версии следствия, Исмаилов причастен к убийствам, произошедшим в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье (были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилев).
Исмаилов покинул Россию, его арестовали заочно, напоминает РБК.
В ноябре 2016 года по подозрению в причастности к убийству Савкина и Брилева также были задержаны брат экс-владельца Черкизовского рынка Рафик Исмаилов и предполагаемый киллер - Мехман Керимов. В феврале 2020 года Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам заключения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Девочка, не обижайся так на власть. Путин сила и опора страны!!!
помню как лихо отмечали его юбилей в москве. покойный лужков кричал здравицы в его честь и несмотря на сломанную ногу лихо отплясывал джигу. юбиляр разбрасывал купюры, а кремлевские чиновники влюбленными глазами старались привлечь его внимание. А ведь они уже тогда знали, что он преступник. это яркий пример продажности так называемой элиты.
Наивный таможенник. Как тебя на ту работу взяли...
Если денег осталось, откупится.
Дальше что, это какое 55 задержание или 57?
- друг Лужкова