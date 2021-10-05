На Украине учтут данные «досье Пандоры» при проверке декларации Зеленского
Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) учтет информацию из расследования Pandora Papers ("досье Пандоры") при проверке деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны Ивана Баканова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление руководителя ведомства Александра Новикова местным СМИ.
По словам Новикова, сейчас проводится полная проверка декларации Зеленского, в порядке "очередности". Проверка была начата еще в апреле, ожидается, что ее результаты будут опубликованы до 18 октября.
В рамках проверки ведомство использует данные СМИ и журналистов. "Так что эта информация (из "досье Пандоры" - прим. ред.) также будет учтена", - заявил Новиков.
Ранее журналистами со всего мира был опубликован список офшоров мировых лидеров. В нем фигурируют более 1,5 тысяч украинцев, в том числе Зеленский, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также депутат Александр Герега
Согласно полученным ими данным, в частности, офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от офшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.
В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в офшорной компании первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру. Также речь идет о покупке недвижимости в Великобритании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
....На Кукраине НЕ учтут данные «досье Пандоры» при проверке декларации Зеленского...
А вот на Трибунале в Москве - ОБЯЗАТЕЛЬНО.И приговор будет суров.
После Победы над очередными мировыми фашистиками,разумеется .
Владимир Владимирович, споминая зеленского, четко заявил кто есть кто.
Русский историк Владимир Соловьев в работе «История России с древнейших времен» (т. 1, гл. 4) писал, что до этого обращения варяги уже правили славянами, но были изгнаны. После изгнания варягов славянские племена сами стали управлять своими землями, но «владели дурно, не могли установить внутреннего порядка: не было между ними правды, продолжает летописец, встал род на род, начались усобицы. В таких обстоятельствах племена собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Тогда они обратились к варягам племени Руси с просьбой вернуться. Тогда и пришли три брата — Рюрик, Синеус и Трувор править славянами и, через некоторое время, эта земля стала именоваться Русью.
Не худший вариант. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами". С такими словами в 862 году славянские послы обратились к варягам из племени Русь. Что изменилось с тех пор?
Как я скажу, так и будет.