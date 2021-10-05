На Украине учтут данные «досье Пандоры» при проверке декларации Зеленского

09:20 5.10.2021

Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) учтет информацию из расследования Pandora Papers ("досье Пандоры") при проверке деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны Ивана Баканова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление руководителя ведомства Александра Новикова местным СМИ.

По словам Новикова, сейчас проводится полная проверка декларации Зеленского, в порядке "очередности". Проверка была начата еще в апреле, ожидается, что ее результаты будут опубликованы до 18 октября.

В рамках проверки ведомство использует данные СМИ и журналистов. "Так что эта информация (из "досье Пандоры" - прим. ред.) также будет учтена", - заявил Новиков.

Ранее журналистами со всего мира был опубликован список офшоров мировых лидеров. В нем фигурируют более 1,5 тысяч украинцев, в том числе Зеленский, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также депутат Александр Герега

Согласно полученным ими данным, в частности, офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от офшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в офшорной компании первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру. Также речь идет о покупке недвижимости в Великобритании.