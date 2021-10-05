Устоит ли союз России и Белоруссии после ареста журналиста «Комсомолки»?

Российские правоохранительные органы фактически выдворили журналиста Геннадия Можейко в Белоруссию, по факту выдав его коллегам из Минска? При этом Кремль проявил странную неосведомленность в инциденте

Между Россией и Белоруссий пробежала очередная «черная кошка». Обстоятельства задержания журналиста белорусской «КП» Геннадия Можейко, который выехал в Россию, а потом оказался за решеткой в Минске, вероятно, демонстрируют высокую степень «кооперации» правоохранительных органов двух стран. Но как бы это не поставило под удар интеграцию во всех остальных областях.

В настоящий момент Можейко находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. Вечером 4 октября ему должны были предъявить обвинения в «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» (ч.3 ст. 130 УК Белоруссии) и «оскорблении представителя власти» (ст. 369). Журналист допрошен в присутствии своих адвокатов.

Существует несколько версий того, как Можейко оказался в изоляторе.

По словам начальника сотрудника МВД РБ Алексея Бегуна, Можейко выехал из Белоруссии в Россию, «где предпринимал попытку вылететь в третью страну». Однако, с учетом принятого ранее российскими правоохранителями решения о нежелательности его пребывания в РФ, Можейко отказали в выезде и предписали «убыть» из России. Можейко уехал в РБ, где его и задержали.

Бегун пояснил, что это сложившаяся практика работы правоохранительных органов РБ и РФ. Договор между двумя странами дает право объявить нежелательность пребывания конкретного лица в интересах национальной безопасности страны. В учетах правоохранителей обеих стран имеется немало граждан другой стороны, которым запрещен въезд на срок до 10 лет.

«Получается, российские правоохранительные органы фактически выдворили журналиста Геннадия Можейко в Белоруссию. По факту выдав его коллегам из Минска… Почему ему не дали выехать в третью страну, если он такой нежелательный», — риторически рассуждает, комментируя сообщение белорусской стороны, военкор «КП» Александр Коц.

Теми же вопросами задаются в редакции «КП». Хотелось бы услышать по этому поводу [возвращения Можейко в РБ] разъяснения от российских правоохранителей, пишет сайт издания. По словам главного редактора Владимира Сунгоркина, «КП» будет отстаивать невиновность своего сотрудника (наняты два адвоката), а также сосредоточится на помощи родителям Можейко.

Между тем, телеграм-канал издания Readovka утверждал со ссылкой на источники на смоленской таможне, что операция по задержанию и вывозу с территории РФ Можейко была осуществлена сотрудниками белорусского КГБ через пункт пропуска «Красная горка». Документы на пересечение границы были согласованы, передачи журналиста от российских силовиков белорусским не было.

Информированность источников может вызывать сомнения с учетом неведения даже Кремля. Дмитрий Песков заявлял, что власти РФ не располагают данными о том, где произошло задержание Можейко и были ли в курсе наши спецслужбы. Он назвал случай с Можейко «внутрибелорусским сюжетом». При этом сведения о нем попали в дайджест событий для Владимира Путина.

Также Песков пообещал продолжение работы с белорусской стороной, в частности, по теме разблокировки сайта «КП» в этой стране. Ресурс был заблокирован после публикации заметки Можейко с цитатами одноклассницы Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ во время контртеррористической операции в его квартире.

«Каким бы ни был, по словам одноклассницы, человек в прошлом, если он пошел сознательно на убийство правоохранителя, тогда все слова одноклассницы можно оставить на ее совести», — прокомментировал ситуацию госсекретарь Союзного государства (СГ), бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

— Причиной этого инцидента является, на мой взгляд, личная обида Лукашенко на главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина, — говорит политолог Дмитрий Болкунец. — В прошлом году им запретили печататься, продаваться в киосках, но они все равно были достаточно успешны, имели много подписчиков. Этот личный конфликт раздули именно белорусские власти.

Он продолжает тенденцию, наблюдаемую сейчас в Белоруссии, на преследование журналистов, которые так или иначе критикуют белорусскую власть. Сейчас в тюрьмах находятся несколько десятков журналистов, заблокированы сайты некоторых оппозиционных изданий. «КП» попала в тот же разряд. Она, по мнению власти, не управляется госорганами и поэтому должна быть закрыта.

— Коллеги Можейко апеллирует к Кремлю…

— Российская власть впервые отреагировала на подобное с августа прошлого года. На мой взгляд, отреагировала слабо. Но сам факт реакции — повод задуматься о том, как в России воспринимают реальную обстановку в Белоруссии. Даже такой эпизод вызвал определенное раздражение в Кремле. Как говорят некоторые: заблокировали любимую газету Владимира Путина.

— Эта история вызывает интерес и в связи с процессом интеграции двух стран…

— Лукашенко в очередной раз демонстрирует, что никакие соглашения с Россией он выполнять не будет, а Россию он использует как дойную корову. Эта политика будет продолжаться и дальше.

Белорусское видение истории с Можейко «СП» пояснил минский политолог Алексей Дзермант:

— В информационном пространстве России и Белоруссии такие инциденты периодически возникают. Это говорит о том, что это поле у нас не интегрировано.

«КП» — это флагманское издание, которое является партнером по союзным СМИ для аналогичного белорусского крупного холдинга. И это дополнительно вызывает чувствительную реакцию. Потому что ожидалось, что «КП» должна быть в нейтрально-союзном русле, а оказывается, что ряд журналистов имеют позицию (хотя она не всегда зависит от редакционной), к которой возникают вопросы.

Это длится как минимум год. В августе 2020 года примерно в течение недели белорусская «КП» выходила с материалами, подсвечивающими в правильном свете позицию именно протестующих. Минск все это замечал, раздражение копилось, и последней каплей, видимо, была история с погибшим сотрудником КГБ и IT-шником, который его застрелил. В Минске решили, что это переходит и этические, и законодательные рамки и решили действовать.

Это неприятно. Похоже, у нас разные информационные культуры. При этом легко представить, что, если бы какое-то российское издание благосклонно высказывалось об убийце сотрудника ФСБ, ваши спецслужбы тоже действовали бы жестко.

— Не исключено, что корпоративная солидарность для «чекистов» важнее, чем национальная принадлежность. Российские сотрудники вполне могли подсобить своим белорусским коллегам…

— Не сомневаюсь в этом. Белорусский КГБ никогда бы не стал проводить задержание в Москве (если, конечно, это было именно так) без ведома российских коллег. Это сотрудничество не является секретом. Используется уведомительный принцип. Мол, есть такой человек, мы его задерживаем, будьте в курсе, коллеги. Такое бывает часто. Просто сейчас больше внимания из-за того, что задержан именно журналист.

— Это все взвинчивает эмоции и, кажется, угрожает дальнейшей интеграции двух стран…

— Эмоции есть, и их причина понятна. Такой инцидент с сотрудником КГБ случился в РБ впервые за долгие годы, и он изменил всю атмосферу в республике. Мы столкнулись с террором впервые. Поэтому включаются уже другие подходы. Это нужно объяснять российской стороне, купировать спорные моменты, потому что никто не заинтересован из-за этого частного случая ломать огромный базис отношений наших стран. Нужно, чтобы эмоции улеглись, ушли ненужные нюансы. Может быть, лидеры сделают какое-то заявление. Но в любом случае, мы уйдем от этой ситуации.

Ведущий научный сотрудник РИСИ, политолог Олег Неменский не склонен драматизировать происходящее:

— Думаю, никаких серьезных политических последствий для Союзного государства задержание журналиста не принесет. Такого рода инциденты были и раньше… Понятно, что Москва сейчас должна выразить некоторую озабоченность в рамках того стиля взаимного поведения, который уже установился между двумя главами двух стран.

— Ради будущей интеграции? Многие сомневаются, что она случится…

— Официальное одобрение дорожных карт по интеграции, которые согласованы на высшем уровне, эта история никак не должна застопорить. Слишком многое поставлено на кон. Москве нужен конкретный результат. Это выбор российских властей. А уж как потом будет проходить реализация этих дорожных карт — другой вопрос.