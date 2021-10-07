Писатель c Занзибара получил Нобелевскую премию по литературе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал проживающий более 60 лет в Великобритании писатель Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah).
Награды Гурна был удостоен «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами», - цитирует РБК сообщение Нобелевского комитета.
Занзибар Гурна родился в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет он переехал в Англию, где стал не только писателем, но и автором исследований о ряде современных постколониальных литераторов. Его роман «Рай» (1994 год) был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, а роман «У моря» (2001) номинировался на «Букер».
Комментарии читателей Оставить комментарий
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В Занзибаре, в Занзибаре
Не играют на гитаре,
В Занзибаре не цветёт шафран.
И в тоске о самоваре
Друг мой в баре в Занзибаре
С наслажденьем лупит в барабан.
он не первый и не последний в списке фриков получающих нобелевку по литературе За редким исключением эти лауреаты никто и звать их никак С одним не согласен-этот писатель из Британии тк все свою сознательную жизнь живет именно там и к Занзибару имеет весьма туманное отношение
Шахматы тоже объявлены расистскими.
Там
Белые первыми ходят.
Также- Принято решение все фигуры покрасить в черный.и доску тоже.
Шахматисты,все-в чёрных костюмах, играют,преклонив колено.Каждые 5 минут к ним подходит
Занзибар ,весь в белом,и показывает им свой страшный черный кулачище.
Все фигуры на поле должны быть только черные, как и клеточки на поле