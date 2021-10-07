Писатель c Занзибара получил Нобелевскую премию по литературе

Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah)

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал проживающий более 60 лет в Великобритании писатель Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah).

Награды Гурна был удостоен «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами», - цитирует РБК сообщение Нобелевского комитета.

Занзибар Гурна родился в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет он переехал в Англию, где стал не только писателем, но и автором исследований о ряде современных постколониальных литераторов. Его роман «Рай» (1994 год) был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, а роман «У моря» (2001) номинировался на «Букер».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.10.2021, 19:19
    Гость: С. Лапшакова

    В Занзибаре, в Занзибаре
    Не играют на гитаре,
    В Занзибаре не цветёт шафран.
    И в тоске о самоваре
    Друг мой в баре в Занзибаре
    С наслажденьем лупит в барабан.

  3. 07.10.2021, 19:15
    Гость: пану

    он не первый и не последний в списке фриков получающих нобелевку по литературе За редким исключением эти лауреаты никто и звать их никак С одним не согласен-этот писатель из Британии тк все свою сознательную жизнь живет именно там и к Занзибару имеет весьма туманное отношение

  4. 07.10.2021, 17:37
    Гость: "Paint it black" (Rolling stones).

    Шахматы тоже объявлены расистскими.
    Там
    Белые первыми ходят.
    Также- Принято решение все фигуры покрасить в черный.и доску тоже.
    Шахматисты,все-в чёрных костюмах, играют,преклонив колено.Каждые 5 минут к ним подходит
    Занзибар ,весь в белом,и показывает им свой страшный черный кулачище.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
Корона-фейк
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
Мария Шукшина вскрыла подоплеку пандемии
«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга»: Мария Шукшина вскрыла подоплеку ковидных ограничений
Жестоко избивших молодого пассажира метро дагестанцев отправили в СИЗО
Избранное
«Макрон нуждается в лечении психики»: Эрдоган встал на защиту ислама от «просвещенной» Европы
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
Asenblut «Die wilde Jagd»
Александр Непомнящий «Темная сторона любви»
Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
Что такое цемент: история, химия и промышленность
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Удивительный мир груш: интересные факты и польза