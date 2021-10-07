Писатель c Занзибара получил Нобелевскую премию по литературе

14:33 7.10.2021

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал проживающий более 60 лет в Великобритании писатель Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah).

Награды Гурна был удостоен «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами», - цитирует РБК сообщение Нобелевского комитета.

Занзибар Гурна родился в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет он переехал в Англию, где стал не только писателем, но и автором исследований о ряде современных постколониальных литераторов. Его роман «Рай» (1994 год) был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, а роман «У моря» (2001) номинировался на «Букер».