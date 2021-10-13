Патрушев назвал брошенное в Афганистане оружие бомбой замедленного действия
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США заложили в Афганистане бомбу замедленного действия, оставив там большое количество оружия.
«В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), «Аль-Каиды»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств», - цитирует его слова «Интерфакс».
По его словам, из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев.
«Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке», - отметил Патрушев.
Также Патрушев рассказал, что в настоящее время в Пакистане и Иране находится порядка трех миллионов афганцев, еще свыше четырех миллионов беженцев находятся в Турции.
По мнению Патрушева, странам СНГ необходимо усилить обмен разведывательной информацией о террористах и планах Запада.
«Важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов», - подчеркнул он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во время партизанской войны в Южном Вьетнаме партизаны не могли "справиться" с многими образцами американского оружия по причине недостаточно высокого уровня образования. А сейчас, афганцы уже другие? и с другой стороны: боеприпасы, запчасти и прочее? Когда "демократическая" Россия Ельцина в свойственной ей манере предала т.н. "режим" Наджибуллы, отказав после вывода ОКСВА в поставках указанных предметов как "террористическому", препятствию в установлении "прочного мира", он продержался много дольше, чем современный проамериканский, но лишенный поставок Б/п, Гсм, запчастей, все-таки пал. Воевать было нечем. А что сейчас?
"Догнивает мiр в гордости,
Суета сует.
Все быстрей, быстрей к пропасти
Человечий род.
Что ж вы, ослепясь, ищете
Своего конца?
Он гораздо ближе, слышите,
Чем вам кажется!" (творч. зарисовка о Романа (Матюшина) (31 июля 1987; с. Родовое).
Так, это аренда или подарок? Разберитесь.
"«В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), «Аль-Каиды»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств»"
А что оно уже у Талибана (террористическая группировка, запрещена в РФ) - это как бы и ничего?
А как же понимать болтовню о проигрыше в войне,позорном бегстве,о слабости Амурики.