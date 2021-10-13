Патрушев назвал брошенное в Афганистане оружие бомбой замедленного действия

11:22 13.10.2021

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США заложили в Афганистане бомбу замедленного действия, оставив там большое количество оружия.

«В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), «Аль-Каиды»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств», - цитирует его слова «Интерфакс».

По его словам, из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев.

«Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке», - отметил Патрушев.

Также Патрушев рассказал, что в настоящее время в Пакистане и Иране находится порядка трех миллионов афганцев, еще свыше четырех миллионов беженцев находятся в Турции.

По мнению Патрушева, странам СНГ необходимо усилить обмен разведывательной информацией о террористах и планах Запада.

«Важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов», - подчеркнул он.