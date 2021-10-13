Патрушев назвал брошенное в Афганистане оружие бомбой замедленного действия

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США заложили в Афганистане бомбу замедленного действия, оставив там большое количество оружия.

«В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), «Аль-Каиды»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств», - цитирует его слова «Интерфакс».

По его словам, из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев.

«Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке», - отметил Патрушев.

Также Патрушев рассказал, что в настоящее время в Пакистане и Иране находится порядка трех миллионов афганцев, еще свыше четырех миллионов беженцев находятся в Турции.

По мнению Патрушева, странам СНГ необходимо усилить обмен разведывательной информацией о террористах и планах Запада.

«Важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов», - подчеркнул он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 14:44
    Гость: вспомнилось

    Во время партизанской войны в Южном Вьетнаме партизаны не могли "справиться" с многими образцами американского оружия по причине недостаточно высокого уровня образования. А сейчас, афганцы уже другие? и с другой стороны: боеприпасы, запчасти и прочее? Когда "демократическая" Россия Ельцина в свойственной ей манере предала т.н. "режим" Наджибуллы, отказав после вывода ОКСВА в поставках указанных предметов как "террористическому", препятствию в установлении "прочного мира", он продержался много дольше, чем современный проамериканский, но лишенный поставок Б/п, Гсм, запчастей, все-таки пал. Воевать было нечем. А что сейчас?

  2. 13.10.2021, 14:41
    Гость: Гость

    "Догнивает мiр в гордости,
    Суета сует.
    Все быстрей, быстрей к пропасти
    Человечий род.
    Что ж вы, ослепясь, ищете
    Своего конца?
    Он гораздо ближе, слышите,
    Чем вам кажется!" (творч. зарисовка о Романа (Матюшина) (31 июля 1987; с. Родовое).

  4. 13.10.2021, 13:45
    Гость: Интересно

    "«В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), «Аль-Каиды»* (террористическая группировка, запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств»"
    А что оно уже у Талибана (террористическая группировка, запрещена в РФ) - это как бы и ничего?

  5. 13.10.2021, 13:35
    Гость: Федор

    А как же понимать болтовню о проигрыше в войне,позорном бегстве,о слабости Амурики.

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