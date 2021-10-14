Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование

15:45 14.10.2021

14 октября итальянская авиакомпания Alitalia совершит свой последний рейс в 23:10 по местному времени из города Кальяри на Сардинии в Рим. Деятельность крупнейшего авиаперевозчика страны будет прекращена из-за банкротства.

Alitalia, основанная в 1946 году, уже на протяжении многих лет является проблемной и убыточной — она не приносила прибыль с 1999 года, напоминает "Коммерсант". Итальянские власти с 2008 года вложили в нее около €10 млрд. В 2017 году авиакомпания объявила о банкротстве.

С 15 октября совершать рейсы будет преемник Alitalia, авиакомпания ITA (Italia Trasporto Aereo). ITA — авиакомпания меньшего размера, созданная в октябре прошлого года на основе Alitalia.