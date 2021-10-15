Британская лаборатория остановила тесты на COVID из-за неверных результатов
Лаборатория в английском городе Вулвергемптон остановила тестирование на коронавирус после того, как свыше 40 тысяч результатов тестов оказались ошибочными.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News и Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).
По данным UKHSA, в данной лаборатории обработали около 400 тысяч образцов и порядка 43 тысяч людей могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.
В настоящее время поводится расследование.
Комментарии читателей Оставить комментарий
наглосакская бесятина не накосячила.
кстати обратите внимание на тот факт, что количество циклов PCR теста - Большой Секрет.
вы не найдете Нигде ни одного документа устанавливающего процедуру тестирования или отметки лаборатории с каким количеством циклов был сделн PCR ест - Секрет.
почему секрет понятно.
ведь тогда сразу станет Очевидной Афера.
впрочем, Государство явно прет Буром и все Доказательства Лживости Говид-Аферистов - просто игнорируются.
это кстати еще один типичный шаблон Левцкой Пропаганды - делать вид что Фактов не существует и продолжать Врать как ни в чем не бывало.
ссылку на статью, пожалуйста в студию!
А что в фальшивых ПСР "тестах" на мифическую ковидлу бывают верные результаты? Такой "тест" не имеет вообще никакого диагностического смысла - его результат всегда случайный. Чиновников, которые их разрешили использовать на территории РФ надо судить.
а когда они были "верными"?
PCR давал до 90% Ложных результатов - и при этом Государство всем парило что все "верно".
в сша cdc признало, что весной и летом 2020го, когда Левые Навязывали Говид истерию.. PCR делали с количеством циклов 46!!!
это при том, что сам же cdc когда их приперли к стенке Признал что PCR с количество циклов более 35 - вообще не имеет Никакой Медицинской ценности.. он показывает Погоду.
иными словами ВСЯ Истерия весь 2020г была ФАЛЬШИВОЙ.
основана она была Исключительно на Лживом PCR тесте.
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в этом году, cdc выпустило указание что PCR не должен иметь более 28 циклов для тех кого Укололи Генными Уколами!!!
однако если бы PCR делали с 28и циклами в 2020м - Никакой "пандемии" не было-бы вообще!!
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это все Афера и это все Очевидно Каждому кто хочет узнать что на самом деле происходит.