Британская лаборатория остановила тесты на COVID из-за неверных результатов

12:59 15.10.2021

Лаборатория в английском городе Вулвергемптон остановила тестирование на коронавирус после того, как свыше 40 тысяч результатов тестов оказались ошибочными.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News и Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

По данным UKHSA, в данной лаборатории обработали около 400 тысяч образцов и порядка 43 тысяч людей могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.

В настоящее время поводится расследование.