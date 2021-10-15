Британская лаборатория остановила тесты на COVID из-за неверных результатов

Лаборатория в английском городе Вулвергемптон остановила тестирование на коронавирус после того, как свыше 40 тысяч результатов тестов оказались ошибочными.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News и Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

По данным UKHSA, в данной лаборатории обработали около 400 тысяч образцов и порядка 43 тысяч людей могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.

В настоящее время поводится расследование.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.10.2021, 16:29
    Гость: g

    кстати обратите внимание на тот факт, что количество циклов PCR теста - Большой Секрет.
    вы не найдете Нигде ни одного документа устанавливающего процедуру тестирования или отметки лаборатории с каким количеством циклов был сделн PCR ест - Секрет.
    почему секрет понятно.
    ведь тогда сразу станет Очевидной Афера.
    впрочем, Государство явно прет Буром и все Доказательства Лживости Говид-Аферистов - просто игнорируются.
    это кстати еще один типичный шаблон Левцкой Пропаганды - делать вид что Фактов не существует и продолжать Врать как ни в чем не бывало.

  4. 15.10.2021, 14:45
    Гость: ой, насмешили

    А что в фальшивых ПСР "тестах" на мифическую ковидлу бывают верные результаты? Такой "тест" не имеет вообще никакого диагностического смысла - его результат всегда случайный. Чиновников, которые их разрешили использовать на территории РФ надо судить.

  5. 15.10.2021, 14:09
    Гость: g

    а когда они были "верными"?
    PCR давал до 90% Ложных результатов - и при этом Государство всем парило что все "верно".
    в сша cdc признало, что весной и летом 2020го, когда Левые Навязывали Говид истерию.. PCR делали с количеством циклов 46!!!
    это при том, что сам же cdc когда их приперли к стенке Признал что PCR с количество циклов более 35 - вообще не имеет Никакой Медицинской ценности.. он показывает Погоду.
    иными словами ВСЯ Истерия весь 2020г была ФАЛЬШИВОЙ.
    основана она была Исключительно на Лживом PCR тесте.
    -
    в этом году, cdc выпустило указание что PCR не должен иметь более 28 циклов для тех кого Укололи Генными Уколами!!!
    однако если бы PCR делали с 28и циклами в 2020м - Никакой "пандемии" не было-бы вообще!!
    -
    это все Афера и это все Очевидно Каждому кто хочет узнать что на самом деле происходит.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Cейчас с ковидом все гораздо хуже, чем год назад: заболеваемость выросла в три р
Девять месяцев ковид-вакцинации: результат нулевой?
Избранное
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Как Нетаниягу потерял американских евреев
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Вас еще не «оптимизировали»? Тогда Сердюков идет к вам!
Обзор игры The Outer Worlds
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
Ход Небензей. Россия возглавила бунт против «прививочников» в Генассамблее ООН
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»
Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой