Четверо туристов из России найдены мертвыми в Албании

13:10 16.10.2021

В албанской деревне Керрет, которая расположена примерно в 20 км к югу от Дурреса и в нескольких километрах от Адриатического моря, погибли четыре гражданина России, сообщает РБК со ссылкой на местную полицию.

Тела россиян были найдены в сауне одного из отелей. Жертвами стали туристы в возрасте 31, 37, 58 и 60 лет - двое мужчин и две женщины. "Около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля в Керрете округ Кавая (провинция Тирана) были найдены тела четырех человек, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в сообщении полиции.

Местные СМИ публикуют некоторые подробности происшествия.

Погибших россиян нашел сотрудник отеля Gloria, куда они приехали примерно за час до трагедии. "Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", — рассказал администратор.

Речь идет об одной семье: это родители и их дочь с мужем, пишет РИА Новости.

Российское посольство в Тиране проинформировано о произошедшем.