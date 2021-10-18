Зеленский подтвердил наличие у него офшоров

10:07 18.10.2021

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него были офшорные счета до избрания на должность. Как пишет РИА Новости, об этом Зеленский рассказал в эфире телеканала ICTV.

По словам главы Украины, во время правления Виктора Януковича, офшоры были необходимы "для защиты от налоговой". "Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось оно "структурирование бизнеса", - рассказал Зеленский, отметив, что офшоры не использовались для отмывания денежных средств.

"Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подчеркнул он.

Комментируя расследование Международного консорциума журналистов (ICIJ) об офшорах, где, как раз, и рассказывалось про офшоры Зеленского, президент Украины отметил, что в материалах нет ничего нового. Примерно та же самая информация публиковалась ранее, во время предвыборной кампании его оппонентом Петром Порошенко.

"Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко… Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино", — сказал он.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в начале октября доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам. В частности, авторы расследования утверждают, что Зеленский может до сих пор получать прибыль от доли в офшорных компаниях, которую перед избранием на пост главы государства передал своему бизнес-партнеру и другу Сергею Шефиру (сейчас является помощником президента). Кроме того, документы из «архива Пандоры», по мнению международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступностиOCCRP (объединение журналистов), «частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутые против Зеленского во время выборов».