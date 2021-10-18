Зеленский подтвердил наличие у него офшоров

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него были офшорные счета до избрания на должность. Как пишет РИА Новости, об этом Зеленский рассказал в эфире телеканала ICTV.

По словам главы Украины, во время правления Виктора Януковича, офшоры были необходимы "для защиты от налоговой". "Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось оно "структурирование бизнеса", - рассказал Зеленский, отметив, что офшоры не использовались для отмывания денежных средств. 

"Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подчеркнул он.

Комментируя расследование Международного консорциума журналистов (ICIJ) об офшорах, где, как раз, и рассказывалось про офшоры Зеленского, президент Украины отметил, что в материалах нет ничего нового. Примерно та же самая информация публиковалась ранее, во время предвыборной кампании его оппонентом Петром Порошенко. 

"Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко… Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино", — сказал он.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в начале октября доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам. В частности, авторы расследования утверждают, что Зеленский может до сих пор получать прибыль от доли в офшорных компаниях, которую перед избранием на пост главы государства передал своему бизнес-партнеру и другу Сергею Шефиру (сейчас является помощником президента). Кроме того, документы из «архива Пандоры», по мнению международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступностиOCCRP (объединение журналистов), «частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутые против Зеленского во время выборов».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2021, 12:42
    Гость: Кирилл

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него были офшорные счета до избрания на должность.
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    Слово "были " понимате? Оно означает что их оффшоров у Зеленского сейчас нет. Я буду работать о души когда мне внятно расскажут многие вещи -например как сумел Собянин приватизировать служебную квартиру в Москве, если до этого приватизировал в Тюмени ,а положено только одну?Откуда деньги? 1. Фонд национального благосостояния сейчас 14 триллионов руб. 10 можно смело пускать на нужды населения. 2. Конфискант у воров . 200-250 млрд долл будет как с куста. Это не менее 15 триллионов. На первый год хватит ,а дальше пойдут результаты умного управления страной.

  2. 18.10.2021, 12:26
    Гость: Матфея 7:5

    Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего.

  3. 18.10.2021, 12:26
    Гость: В И Ульянов

    16 октября Дмитрий Гудков :" Я сейчас, наверное, один из немногих россиян, внутри которого есть и «Спутник», и Pfizer. «Спутником» я привился в России, а американскую вакцину сделал уже в Киеве. Там это просто: пришел, заплатил, если ты иностранец, около 750 рублей – и для тебя открыт весь мир."
    ------------------
    В цивилизованной стране президент Зеленский не гонит население как баранов колоться одной вакциной. Потому что это настоящий президент.
    Я честно говоря думал что колоться импортной будет дорого. А оказывается это будет стоить 750 руб! Я бы непременно укололся. Но меня держат за барана и хотят колоть только своей вакциной.
    Когда же воров посадят? Это становится вопросом жизни или смерти!

  5. 18.10.2021, 12:18
    Гость: А ведь мог сказать - это не моё,

    это моего виолончелиста, по сравнению с которым Зеленский просто нищеброд.

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