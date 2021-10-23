Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории и вышел из тюрьмы

Задержанный в Черногории по запросу России бизнесмен Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении, после получения политического убежища в этой стране не может быть экстрадирован в РФ. 

"Он на свободе. Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежище в Черногории", - заявила ТАСС его адвокат Марина Русакова.

По данным портала Vijesti, решение об освобождении Исмаилова из тюрьмы принял судья Высшего суда Подгорицы Владимир Новович. "В отношении обвиняемого гражданина Российской Федерации и Израиля Тельмана Исмаилова отменяется решение о содержании в экстрадиционном изоляторе, принятое судьей Высшего суда в Подгорице, - говорится в решении. - Обвиняемый Тельман Исмаилов немедленно отпускается на свободу".

Ранее Генеральная прокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче Исмаилова, обвиняемого в убийстве. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила тогда, что вину он ни по одному эпизоду преступления не признает и будет добиваться получения политического убежища в Черногории.

1 октября бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Следственный комитет РФ объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.10.2021, 22:02
    Гость: тд

    Удивительно почему турецкие банки (и банк ВТБ к которому перешли долги перед банком Москва)не нашли активов Типа банкрота?!

  3. 23.10.2021, 22:00
    Гость: тд

    Черкизовская барахолка началась без него...он на основании коррупции с лужковых к ней присоседился получив рядом огромную площадь ...и "развил"по своему образу и подобию..

  5. 23.10.2021, 21:54
    Гость: тд

    В 91 советская армия рассосались в рамках третьей мировой по доктрине Даллеса которойнет на английском языке без единого выстрела на целых 15 сепаратистских вооруженных формирований...на основании каких то самопровозглашенных самоуказами никем не уполномоченных лиц которые даже свое соглашение СНГ с единой армией не способны соблюсти...

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