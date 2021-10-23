Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории и вышел из тюрьмы

10:46 23.10.2021

Задержанный в Черногории по запросу России бизнесмен Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении, после получения политического убежища в этой стране не может быть экстрадирован в РФ.

"Он на свободе. Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежище в Черногории", - заявила ТАСС его адвокат Марина Русакова.

По данным портала Vijesti, решение об освобождении Исмаилова из тюрьмы принял судья Высшего суда Подгорицы Владимир Новович. "В отношении обвиняемого гражданина Российской Федерации и Израиля Тельмана Исмаилова отменяется решение о содержании в экстрадиционном изоляторе, принятое судьей Высшего суда в Подгорице, - говорится в решении. - Обвиняемый Тельман Исмаилов немедленно отпускается на свободу".

Ранее Генеральная прокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче Исмаилова, обвиняемого в убийстве. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила тогда, что вину он ни по одному эпизоду преступления не признает и будет добиваться получения политического убежища в Черногории.

1 октября бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Следственный комитет РФ объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.