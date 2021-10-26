Эрдоган отменил свое решение о высылке послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свое решение по поводу высылки из страны дипломатов 10 стран. Как пишет РБК, этому способствовало новое заявление послов, в котором они заявили о своей приверженности статье Венской конвенции, которая обязывает их не вмешиваться во внутренние дела государства. 

По мнению Эрдогана своим заявлением дипломаты "сделали шаг назад" и в будущем будут осорожнее в своих заявлениях.

"Мы полагаем, что эти послы, выполнившие свои обязательства по статье 41 Венской конвенции теперь будут более осторожны в своих заявлениях", - заявил президент Турции, добавив, что любой, кто "не уважает независимость" Турции, не может оставаться в стране.

Дипломатический скандал разразился после того, как 18 октября послы США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов опубликовали обращение к турецким властям, в котором потребовали немедленно освободить бизнесмена и активиста Османа Кавалу, который с 2017 года находится в тюрьме. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, предъявлялись другие, но никакого решения по его делу суд так и не вынес.

После этого Эрдоган дал поручение МИДу страны объявить этих дипломатов персонами нон грата и выдворить их из страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2021, 13:09
    Гость: порто-франко

    Отменил ? Послы дали ему возможность рисоваться героем перед турко-аудиторией. Месяцев через 3-6 можно будет ожидать освобождения Кавалы, и опять же проявить "гуманность". Все счастливы.

  2. 26.10.2021, 12:32
    Гость: Зоя

    Я извиняюсь, тут неточность, Эрдоган отменил свое решение о высылке не дипломатов 10 стран, а послов 10 стран. Дипломатов многие десятки, а посол один.
    Но в данном случае речь идет о послах США, Франции, Германии, Канады, Дании, Швеции и т.п.
    А посла РФ Андрея Карлова в 2016 году Эрдоган расстрелял прилюдно и ничего, отделался ли он помидорами, не помню. Но очень быстро отношения стали "восстанавливаться".

  3. 26.10.2021, 09:47
    Гость: Ну, да

    наш гарант далеко не янычар. Его за пару помидор можно вместе с потрохами прикупить, а в базарный день он ради своей личной консервации от дальнейшего низвержения он и даром всё отдаст за воздушный поцелуй от партнёров.

  4. 26.10.2021, 09:33
    Гость: Скучножить

    Разумная твердость Эрдогана. Это вам не Россия, где послы могут болтать что угодно и безнаказанно. Все сдали назад и сохранили лицо.

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