Эрдоган отменил свое решение о высылке послов 10 стран

08:00 26.10.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свое решение по поводу высылки из страны дипломатов 10 стран. Как пишет РБК, этому способствовало новое заявление послов, в котором они заявили о своей приверженности статье Венской конвенции, которая обязывает их не вмешиваться во внутренние дела государства.

По мнению Эрдогана своим заявлением дипломаты "сделали шаг назад" и в будущем будут осорожнее в своих заявлениях.

"Мы полагаем, что эти послы, выполнившие свои обязательства по статье 41 Венской конвенции теперь будут более осторожны в своих заявлениях", - заявил президент Турции, добавив, что любой, кто "не уважает независимость" Турции, не может оставаться в стране.

Дипломатический скандал разразился после того, как 18 октября послы США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов опубликовали обращение к турецким властям, в котором потребовали немедленно освободить бизнесмена и активиста Османа Кавалу, который с 2017 года находится в тюрьме. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, предъявлялись другие, но никакого решения по его делу суд так и не вынес.

После этого Эрдоган дал поручение МИДу страны объявить этих дипломатов персонами нон грата и выдворить их из страны.