Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

08:00 27.10.2021

Илон Маск, благодаря росту стоимости акций компани Tesla, стал самым богатым человеком за всю историю составления рейтинга журнала Forbes.

Как отмечает журнал, на текущий момент совокупная стоимость активов Маска составляет 271,3 млрд долларов, что примерно на 41,7 млрд долларов больше, чем в минувшую пятницу.

Отмечается, что Маску удалось побить рекорд бывшего генерального директора Amazon Джеффа Безоса, когда в июле 2021 года его состояние выросло до 212 млрд долларов (сейчас оно оценивается в 196,5 млрд).

Акции Tesla начали активно расти после публикации новых отчетов о деятельности компании. 25 октября в один момент рыночная капитализация компании даже смогла пробить отметку в $1 трлн. Достижению такого показателя помогли новости о сделке на поставку 100 тыс. электромобилей для сервиса аренды автомобилей Hertz.