Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes
Илон Маск, благодаря росту стоимости акций компани Tesla, стал самым богатым человеком за всю историю составления рейтинга журнала Forbes.
Как отмечает журнал, на текущий момент совокупная стоимость активов Маска составляет 271,3 млрд долларов, что примерно на 41,7 млрд долларов больше, чем в минувшую пятницу.
Отмечается, что Маску удалось побить рекорд бывшего генерального директора Amazon Джеффа Безоса, когда в июле 2021 года его состояние выросло до 212 млрд долларов (сейчас оно оценивается в 196,5 млрд).
Акции Tesla начали активно расти после публикации новых отчетов о деятельности компании. 25 октября в один момент рыночная капитализация компании даже смогла пробить отметку в $1 трлн. Достижению такого показателя помогли новости о сделке на поставку 100 тыс. электромобилей для сервиса аренды автомобилей Hertz.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот вам и "мечтатель", "романтик космоса". Не бывает богатых мечтателей и энтузиастов. Это как правило бессеребреники. Илон Ибрагимович из другой оперы.
Это цена микроскопического количества от общего числа бумажек-акций типа долей в капитале общества.. "бумажек"которые перепродают между собой финансовые спекулянты в биржевой игре Кто кого .. Часто на чужие (пенсионные?) Или заёмные.. чтобы поиметь текущую комиссию,премию с иллюзорного роста актива.С одной стороны ФРС "печатает"пустые баксы с другой рост цен на активы в этих единицах -это инфляция не более того а,не увеличение богатства.
Победители на Поле рыночных чудес имеют право свои трофеи как угодно красить хоть под Гжель..
Оттож..."создатель"по воле Божией...папы Карло для того и настрогали Буратин Чтобы оне пахали на него ,на дядю который им даёт невилимой рукой это право и радовались...что,он не съест много... зато накупит сотни дворцов , самооетов и кучу яхт чтобы кататься с рыбками пока неудачники Рыночных отношений в поте лица добывают для него хлеб насущный -укрепляют экономику всемирного хуцпаната..содержали и его потомков до седьмого колена.. хороший конкурент тот, который проиграл и его нет ,радоваться за чужую удачу (за их счёт)на рынке могут только странные чудаки...
Не хочется, уходить в теорию современного финансового капитала, но всё же надо отметить.. Дело богатеет, или финансовый пузырь растёт, надо различать.. Возможно и взаимное влияние.
Заслуги Маска не умаляю, я вообще не об этом.
Маск, конечно, выдающийся финансовый импровизатор.. При этом умеет и внедрять понравившиеся ему разработки.