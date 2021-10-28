Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

19:11 28.10.2021

Польская PGNiG направила Москве заявку о снижении цены на газ по Ямальскому контракту, заключенному с «Газпромом». Об этом заявляет пресс-служба компании.

Польская сторона просит пересмотреть цены в сторону снижения, «чтобы в процессе повторных переговоров учитывалась текущая рыночная ситуация», отмечается в заявлении PGNiG.

По словам главы компании Павла Маевского, PGNiG наблюдает «беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке». «Эта неординарная ситуация служит основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту», — сказал он. Маевский считает, что цены получится снизить с 1 ноября.

Соглашение о поставках газа между «Газпромом» и PGNiG было подписано осенью 1996 года. Стороны договорились о поставке 9,8 млрд куб. м газа ежегодно. Согласно контракту, каждая сторона раз в три года может выступить за пересмотр условий.

Документ истекает в 2022 году, в Польше не раз заявляли, что не будут его продлевать. В Варшаве отмечают, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет закупки топлива у других поставщиков, в том числе СПГ из США и Катара, а также норвежского природного газа, который будет поступать через еще строящийся газопровод Baltic Pipe.