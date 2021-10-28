Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ
Польская PGNiG направила Москве заявку о снижении цены на газ по Ямальскому контракту, заключенному с «Газпромом». Об этом заявляет пресс-служба компании.
Польская сторона просит пересмотреть цены в сторону снижения, «чтобы в процессе повторных переговоров учитывалась текущая рыночная ситуация», отмечается в заявлении PGNiG.
По словам главы компании Павла Маевского, PGNiG наблюдает «беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке». «Эта неординарная ситуация служит основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту», — сказал он. Маевский считает, что цены получится снизить с 1 ноября.
Соглашение о поставках газа между «Газпромом» и PGNiG было подписано осенью 1996 года. Стороны договорились о поставке 9,8 млрд куб. м газа ежегодно. Согласно контракту, каждая сторона раз в три года может выступить за пересмотр условий.
Документ истекает в 2022 году, в Польше не раз заявляли, что не будут его продлевать. В Варшаве отмечают, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет закупки топлива у других поставщиков, в том числе СПГ из США и Катара, а также норвежского природного газа, который будет поступать через еще строящийся газопровод Baltic Pipe.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин добрый, если вы не россияне, он многим российским городам газ даже не подвел, например, миллионный Красноярск отапливается углем и Красноярск задыхаются. А врагам России Путин всегда готов пойти навстречу!
У Яна Матейко есть картина "Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом" (Чудо спасения города). Согласно сведениям, содержащимся в историческом очерке «Осада Львова в 1648 году», известного львовского историка XIX века Людвика Кубалы, сохранению города способствовал святой Ян из Дуклы: «Это неожиданное отступление противника, и спасение их города от него, приписывают чуду когда Хмельницкий и Тугай-бей увидели в вечерних облаках над монастырем бернардинцев коленопреклоненную фигуру монаха с воздетыми вверх руками, и перед страшным этим видом отдали приказ к отступлению. Отцы бернардинцы признали в нём блаженного Яна из Дуклы. А посему после отхода от Львова казаков, весь город сошелся в могиле его с шествием, и возложили корону на его могиле, а в следующем году установили перед костелом бернардинцев колонну, которая существует и по сей день».
Отпускать Польше газ из той части "Потока-2", которую они отжали у Газпрома...
Главные русофобы с «аналитическим» мышлением исчезли с обсуждений… странно….что же это означает?
таких подарков недоброжелательным странам. Как они прилюдно и безнаказанно избивали наших болельщиков, как они гадили при строительстве СП2, как они зазывали строить базы нашего геополитического врага США ... И после всего ублажать их хотелки, унижать Россию! Пусть покупают газ по рыночным ценам, а России пора делать разворот на восток, там будут рады нам, и Корея, и Япония, и Китай, и Вьетнам. А в Индию надо срочно поставлять мазут, раз у них заканчивается уголь. А Европу необходимо довести ло нашего благополучия, переферия есть перефирия, ну ее к лешему эту капризную старуху Европу...