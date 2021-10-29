Белоруссия запретила вывоз кислорода

Правительство Белоруссии в связи с пандемией коронавируса ввело запрет на вывоз кислорода сроком на полгода.

Под действие документа (постановление Совмина №616) подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический. Запрет на вывоз кислорода распространяется, в том числе, и на страны ЕАЭС, сообщает «Интерфакс».

Единственным исключением является кислород, вывозимый в рамках гуманитарной помощи другим государствам и перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок.

Также кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) был добавлен в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются министерством здравоохранения (постановление Совмина №614).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 18:27
    Гость: Как же так?

    Намедни была статья:"Лукашенко приказал отказаться от масочного режима". Все хвалили:"Нам бы такого Президента! Батька!Отец родной!" А теперь кислорода не хватает. А кислород нужен тем, кому уже совсем край.

  5. 29.10.2021, 13:43
    Гость: Старый

    А что делает сволочь в голодные годы? Правильно, вывозит из страны зерно. И кислород. И бабло. Ничего не напоминает?

Все комментарии (12)
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