Белоруссия запретила вывоз кислорода

10:56 29.10.2021

Правительство Белоруссии в связи с пандемией коронавируса ввело запрет на вывоз кислорода сроком на полгода.

Под действие документа (постановление Совмина №616) подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический. Запрет на вывоз кислорода распространяется, в том числе, и на страны ЕАЭС, сообщает «Интерфакс».

Единственным исключением является кислород, вывозимый в рамках гуманитарной помощи другим государствам и перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок.

Также кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) был добавлен в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются министерством здравоохранения (постановление Совмина №614).