Белоруссия запретила вывоз кислорода
Правительство Белоруссии в связи с пандемией коронавируса ввело запрет на вывоз кислорода сроком на полгода.
Под действие документа (постановление Совмина №616) подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический. Запрет на вывоз кислорода распространяется, в том числе, и на страны ЕАЭС, сообщает «Интерфакс».
Единственным исключением является кислород, вывозимый в рамках гуманитарной помощи другим государствам и перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок.
Также кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) был добавлен в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются министерством здравоохранения (постановление Совмина №614).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Намедни была статья:"Лукашенко приказал отказаться от масочного режима". Все хвалили:"Нам бы такого Президента! Батька!Отец родной!" А теперь кислорода не хватает. А кислород нужен тем, кому уже совсем край.
Водка и трактор больше не помогают?
Сталин так и делал.
Фильм "Продавец воздуха"(1967) оказался пророческим
А что делает сволочь в голодные годы? Правильно, вывозит из страны зерно. И кислород. И бабло. Ничего не напоминает?