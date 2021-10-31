Российские хакеры украли у ювелирного дома данные мировых лидеров и звезд

09:32 31.10.2021

Британский ювелирный дом Graff Diamonds подвергся нападению хакеров из российской группировки Conti, сообщила Mail on Sunday. Они разместили в даркнете около 69 тыс. документов о покупках 600 клиентов компании. Среди них — 45-й президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает "Коммерсант".

По данным газеты, хакеры также украли данные футболистов Дэвида Бекхэма и Фрэнка Лэмпарда, актеров Тома Хэнкса, Алека Болдуина, Сэмюэля Л. Джексона и телеведущей Опры Уинфри.

Хакеры утверждают, что у них есть информация о 11 тыс. состоятельных клиентов ювелирного дома, а выложенные документы — 1% от украденных материалов. Они похитили списки клиентов, счета и другие файлы. Как отмечает газета, это может вызвать возмущение покупателей, "которые, например могли купить подарки для тайных любовников или взять украшения в качестве взятки". Киберэксперты предполагают, что хакеры потребуют выкуп в десятки миллионов фунтов.

Graff Diamonds подтвердил факт кибератаки.