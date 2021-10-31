Российские хакеры украли у ювелирного дома данные мировых лидеров и звезд

Британский ювелирный дом Graff Diamonds подвергся нападению хакеров из российской группировки Conti, сообщила Mail on Sunday. Они разместили в даркнете около 69 тыс. документов о покупках 600 клиентов компании. Среди них — 45-й президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает "Коммерсант"

По данным газеты, хакеры также украли данные футболистов Дэвида Бекхэма и Фрэнка Лэмпарда, актеров Тома Хэнкса, Алека Болдуина, Сэмюэля Л. Джексона и телеведущей Опры Уинфри.

Хакеры утверждают, что у них есть информация о 11 тыс. состоятельных клиентов ювелирного дома, а выложенные документы — 1% от украденных материалов. Они похитили списки клиентов, счета и другие файлы. Как отмечает газета, это может вызвать возмущение покупателей, "которые, например могли купить подарки для тайных любовников или взять украшения в качестве взятки". Киберэксперты предполагают, что хакеры потребуют выкуп в десятки миллионов фунтов.

Graff Diamonds подтвердил факт кибератаки. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.10.2021, 14:42
    Гость: Каток

    Неизвестно, что потребуют хакеры и потребуют ли, а вот клиентам надо бы забросать исками Graff Diamonds.

  2. 31.10.2021, 14:32
    Гость: ма

    Проще говоря гугл проиндексировал файлы баз данных и их расположение. Админы забыли поставить запрет на скачивание этих файлов и оставили им права доступа 777 (скачивать читать редактировать), школьники могли искать и в логах и в инструкциях и черти где вплоть до компа админа и логов прокси серверов. Школьники нашли и скачали.
    Ювелирный дом сами идиоты, наделали баз, угу "нэспециально"). В современных системах нет никаких баз данных, вводящий карту напрямую соединяется с процессинговым центром через безопасное ssh и платит, магазин при этом ничего не видит.
    Если взломали процессинговый это как визу поломать, а тут пошкодили и выдают за взлом, по факту ищите файл mdb и не промахнетесь

  5. 31.10.2021, 13:47
    Гость: www

    Хакеры интересные пошли. Воруют информацию о том, что люди на себя демонстративно напяливают. Надежда на любовников и взятки никакая.

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