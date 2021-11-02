Минобороны Украины опровергло сообщение о наращивании Россией военной силы
Минобороны Украины опровергло распространенную американским изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.
«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», - цитирует «Русская весна» сообщение ведомства.
Отмечается, что обнародованные в СМИ данные о перемещении российских войск являются «элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений».
Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что Россия возобновила в последнее время наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы заявляли, что фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
типа, оправдывается?
жаль.