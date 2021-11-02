Минобороны Украины опровергло сообщение о наращивании Россией военной силы

Минобороны Украины опровергло распространенную американским изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», - цитирует «Русская весна» сообщение ведомства.

Отмечается, что обнародованные в СМИ данные о перемещении российских войск являются «элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений».

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что Россия возобновила в последнее время наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы заявляли, что фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Михаил Попов
Апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» собственностью Украины
Украина впервые применила турецкие ударные беспилотники в Донбассе
Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
© KM.RU, Артем Чернов
Признать, не признать, признать, не признать: Москва играет с Донбассом в «ромашку»
Избранное
Средняя Саксония: поворот или раскол
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
ОГЭ убивает наших детей
Ярлыки на одежде: что обозначают знаки для стирки
«Подготовка к противостоянию с вторжением инопланетян - полная фикция, прикрытие программы установления господства американской олигархической "элиты" над человечеством»
Расходомер: что это такое, какую роль он играет и какие неисправности может проявляться
«Элизиум», 17 сентября, Adrenaline Stadium
Битва за Карабах – война нового типа?
Кинопремьера «Самый Новый год»: как выживали наши родители в смутном 1992-м
«Иллюзия ценности высшего образования растаяла»: российским вузам предрекли медленную смерть
Что общего между делом «вагнеровцев» и заговором с целью убийства Лукашенко