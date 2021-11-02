Минобороны Украины опровергло сообщение о наращивании Россией военной силы

00:11 2.11.2021

Минобороны Украины опровергло распространенную американским изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», - цитирует «Русская весна» сообщение ведомства.

Отмечается, что обнародованные в СМИ данные о перемещении российских войск являются «элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений».

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что Россия возобновила в последнее время наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы заявляли, что фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.