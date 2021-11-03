Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
По мнению экспертов, вакцинация детей от 5 до 11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.
Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели.
Дозы вакцины для детей будут поставляться в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.
Отмечается, что во время проведения испытаний исследователи не обнаружили повышенного риска развития сердечного миокардита в результате вакцинации. По словам экспертов, те, кто не вакцинирован, подвергаются более высокому риску заражения COVID-19.
Ранее экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет одобрило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA). Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
после того как Левые начали Аферу Говида, cdc многократно Менял ВСЕ определения что-бы Подогнать происходящи Беспредел по Политические Установки Левых аферистов.
тут мжно долго их бить ногами за то как иврейская мафия засевшая в руководстве cdc поменяла например даже само определение Вакцины - что-бы оно не Обвиняло Левых в фальсификации медицинских терминов.
теперь cdc определение "вакцин" полностью совпадает с Генными Уколами.. кто это сделал - ивреи с паспортами израиля и в руководстве cdc. ну совпадение такое просто..
но это все на мой взгля "мелочи".
вот что Чудовищно - это Политический Контроль над медициной.
вы Вдумайтесь в ЭТО - медицинские термины меняются в угоду Левацкой Идеологии.. и сиюминутной выгоде Левацкой банды в фашингтоне.
а потом этот Абсрд Импортируется в рф.. и вы будете жить так как вам Диктует неизвестная вам иврейка в сша.
вот что Чудовищно.
Во время предыдущей аферы со свинным гриппом преступники имели договор с учеными, что детей не тронут, ибо "дети - святое".
Hу начались снова стенания Ярославны..
Гейтс, Рокфеллер, Сорос и Шваб требуют сокращения погольвья во имя спасения климата и быстро. Геноцидная медицинская диктатура шагает по миру, а ковидные сектанты думают, что кто-то их ширяет генной отравой во имя их спасения и здоровья. Я понимаю - если взрослые дураки, то это уже не исправить, но детям в данной ситуации не оставляют шанса. У этого преступления не будет срока давности.