Противники обязательной вакцинации перекрыли улицы в центре Киева

12:30 3.11.2021

На Украине около 500 противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции перекрыли движение автотранспорта в центре Киева на улице Грушевского возле зданий Верховной рады и кабинета министров. в Киеве, сообщает РИА Новости.

Позднее протестующие перекрыли улицы Институтскую, Шелковичную и Садовую в правительственном квартале Киева. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи, заблокировано движение общественного транспорта. Участники протеста выкрикивают "свобода", "конституция", "наши права", "руки прочь от наших детей", "вируса не существует".

Из-за акции в центре Киева образовался автомобильный затор. Многие водители сигналят, требуя пропустить их, а некоторые одобрительно приветствуют протестующих. В правительственном квартале присутствует немного полицейских, они не препятствуют митингующим.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал эту акцию протеста насмешкой над медиками и родными умерших от Covid-19. "Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - приводит его слова издание "Страна.ua".