Противники обязательной вакцинации перекрыли улицы в центре Киева
На Украине около 500 противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции перекрыли движение автотранспорта в центре Киева на улице Грушевского возле зданий Верховной рады и кабинета министров. в Киеве, сообщает РИА Новости.
Позднее протестующие перекрыли улицы Институтскую, Шелковичную и Садовую в правительственном квартале Киева. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи, заблокировано движение общественного транспорта. Участники протеста выкрикивают "свобода", "конституция", "наши права", "руки прочь от наших детей", "вируса не существует".
Из-за акции в центре Киева образовался автомобильный затор. Многие водители сигналят, требуя пропустить их, а некоторые одобрительно приветствуют протестующих. В правительственном квартале присутствует немного полицейских, они не препятствуют митингующим.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал эту акцию протеста насмешкой над медиками и родными умерших от Covid-19. "Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - приводит его слова издание "Страна.ua".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодцы - их там гораздо больше чем 500 человек. Есть ролики на ютубе.
Живые Люди борются за свои первородные права и свободы, а уколотые бараны в намордниках шагают в концлагерь.
Дело в том, что в России хоть свой ядъ делают, а на Украине чума привозная, людям обидно что на них иностранцы наживаются.
Товарищи, надо помочь деньгами!
Известно. что украинцы любят судиться. Как ловко они засудили Газпром на пустом месте, как отсудили Золото скифов. Пытались и они подавать иски против обязательной вакцинации. Но европейский выбор их быстро обломал. Здесь вам не тут. Решение ЕСПЧ: «Европейский суд по правам человека большинством (16 голосов против одного) постановил, что нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека не было», — сказано в документе. И с внутренним законодательство тоже нет проблем. Минздрав Украины полномочен принимать непопулярные у толпы меры во время пандемии. Украинским антиваксерам остается только бузить на улицах. Будут руки распускать - их успокоют газом и демократизаторами.
Наши антиваксеры хотят брататься с украинскими под лозунгом " Антиваксеры всех стран - соединяйтесь!" Последний Интернационал был под номером 4, его создавал иудушка Троцкий. Какой же иудушка возглавит 5-ый?
Молодцы-киевляне!
Был бы сейчас в столице, сходил бы поддержать!
Жду таких же антивакцинаторских выступлений и у нас на Юго-Востоке!