Противники обязательной вакцинации перекрыли улицы в центре Киева

На Украине около 500 противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции перекрыли движение автотранспорта в центре Киева на улице Грушевского возле зданий Верховной рады и кабинета министров. в Киеве, сообщает РИА Новости.

Позднее протестующие перекрыли улицы Институтскую, Шелковичную и Садовую в правительственном квартале Киева. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи, заблокировано движение общественного транспорта. Участники протеста  выкрикивают "свобода", "конституция", "наши права", "руки прочь от наших детей", "вируса не существует".

Из-за акции в центре Киева образовался автомобильный затор. Многие водители сигналят, требуя пропустить их, а некоторые одобрительно приветствуют протестующих. В правительственном квартале присутствует немного полицейских, они не препятствуют митингующим.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал эту акцию протеста насмешкой над медиками и родными умерших от Covid-19. "Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - приводит его слова издание "Страна.ua".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2021, 16:47
    Гость: Так и есть

    Молодцы - их там гораздо больше чем 500 человек. Есть ролики на ютубе.
    Живые Люди борются за свои первородные права и свободы, а уколотые бараны в намордниках шагают в концлагерь.

  2. 03.11.2021, 15:30
    Гость: Двойная обида

    Дело в том, что в России хоть свой ядъ делают, а на Украине чума привозная, людям обидно что на них иностранцы наживаются.

  4. 03.11.2021, 15:23
    Гость: Аналогично

    Известно. что украинцы любят судиться. Как ловко они засудили Газпром на пустом месте, как отсудили Золото скифов. Пытались и они подавать иски против обязательной вакцинации. Но европейский выбор их быстро обломал. Здесь вам не тут. Решение ЕСПЧ: «Европейский суд по правам человека большинством (16 голосов против одного) постановил, что нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека не было», — сказано в документе. И с внутренним законодательство тоже нет проблем. Минздрав Украины полномочен принимать непопулярные у толпы меры во время пандемии. Украинским антиваксерам остается только бузить на улицах. Будут руки распускать - их успокоют газом и демократизаторами.
    Наши антиваксеры хотят брататься с украинскими под лозунгом " Антиваксеры всех стран - соединяйтесь!" Последний Интернационал был под номером 4, его создавал иудушка Троцкий. Какой же иудушка возглавит 5-ый?

  5. 03.11.2021, 14:48
    Гость: Хохланд, Зюйд-Ост.

    Молодцы-киевляне!
    Был бы сейчас в столице, сходил бы поддержать!
    Жду таких же антивакцинаторских выступлений и у нас на Юго-Востоке!

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