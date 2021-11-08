Саакашвили на вертолете вывезли из тюрьмы в больницу

19:32 8.11.2021

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в госпиталь для заключенных в Тбилиси. Об этом передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на заявление Специальной пенитенциарной службы Грузии.

«Заключенный Михаил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18 с целью предотвращения ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшими рисками», — приводит телеканал заявление службы.

О том, что грузинского политика вывезли из тюрьмы в Рустави, ранее рассказала его мать Джули Аласания, сообщает телеканал «Мтавари архи». По информации телеканала, несколько часов назад вертолет появился над тюрьмой, где находился Саакашвили, после чего вылетел в направлении Тбилиси. После этого вертолет видели у Глданской тюрьмы в Тбилиси.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов, в Грузии против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Сразу после задержания Саакашвили начал голодовку. 19 октября защита экс-главы Грузии заявила, что политик очень ослаб, ему тяжело передвигаться по камере и разговаривать. Комиссия врачей рекомендовала доставить Михаила Саакашвили в больницу.