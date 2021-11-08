Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши

18:28 8.11.2021

Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, пишет РИА Новости.

Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.

На фото и видео с места событий видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.

Мигранты заявляют, что конечной целью их маршрута является ЕС, и у них нет намерения оставаться в Белоруссии. В Евросоюзе иностранцы планируют обратиться к властям с ходатайством о предоставлении защиты.

«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — цитирует заявление Госпогранкомитета издание "Минск Новости".

Ведомство также отмечает, что в ответ на применение спецсредств польской стороной некоторые беженцы начали разрушать заграждения на границе.