Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, пишет РИА Новости.
Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.
На фото и видео с места событий видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.
Мигранты заявляют, что конечной целью их маршрута является ЕС, и у них нет намерения оставаться в Белоруссии. В Евросоюзе иностранцы планируют обратиться к властям с ходатайством о предоставлении защиты.
«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — цитирует заявление Госпогранкомитета издание "Минск Новости".
Ведомство также отмечает, что в ответ на применение спецсредств польской стороной некоторые беженцы начали разрушать заграждения на границе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего не понимаю: с чего это вдруг мигранты хотят покинуть СЧАСТЛИВУЮ И ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ, которая скоро вольется в НЕ МЕНЕЕ СЧАСТЛИВОЕ И ПРЦВЕТАЮЩЕЕ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО и перебежать в эту загнивающую стагнирующую Западную гЕйропу? Каких прекрасных перспектив они пытаются себя лишить!
Через воздух они из Белоруссии в ЕС попасть не могут.
Рейсов нет. Из Белоруссии самолеты давно никуда не летают.
Сразу вопрос. Какого черта он их завозил, если точно знает, что с территории Белоруссии ЕС никого не принимает???
Хочет показать, что он что-то там против ЕС может???
Да тупо всё это выглядит. А рейсы есть из Москвы.
Уже почти единое государство, ну так пусть Вова поможет им выбраться в Европу.
Для совсем непонятных людей, поясняю, что путь в Европу через Россию и Белоруссию давно перекрыли. Я про официальную дорогу.
Есть договора о транзите. В них четко прописано, кто и что на себя берёт.
Ехать, не имея разрешения, из Сирии в Германию через любую другую страну не получится.
Поэтому используется туристическая направленность. Вот мы просто едем в Минск посмотреть, а потом вот хотим глянуть на Берлин.
А в Берлине потеряемся случайно. Ну типа заблудились. Там земляки всё помогут сделать спустя время. Отговорка у них одна. На Родине нас преследуют и мы вынуждены бежать опустив глаза. Помогите нам, бедненьким.
Почему добропорядочный немец-работяга должен этих уродов кормить??? Только потому что страной руководит (руководила) домохозяйка толерантная?
Мастер и это съесть, и на это сесть.
ли просто открывать огонь из пулеметов? За попытку незаконного пересечения границы.
Вся эта шайка дармоедов и бездельников быстро сможет добежать обратно до своей границы.
Не преувеличивайте..
Поляки без стеснения выпихнут беженцев обратно и плевать им на мнение остальных европейцев.
В итоге эти "туристы" останутся "батькиным" геморроем, и посмотрим как "красиво" он выйдет из этого.
И прибыль БелАвиа тоже сомнительное достижение, скорее эта компания из-за санкций вообще исчезнет. И, кстати, зарабатывает больше на этом FlyDubai, которому ничего не будет.