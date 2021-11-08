Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши

Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, пишет РИА Новости.

Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.

На фото и видео с места событий видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.

Мигранты заявляют, что конечной целью их маршрута является ЕС, и у них нет намерения оставаться в Белоруссии. В Евросоюзе иностранцы планируют обратиться к властям с ходатайством о предоставлении защиты.

«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — цитирует заявление Госпогранкомитета издание "Минск Новости".

Ведомство также отмечает, что в ответ на применение спецсредств польской стороной некоторые беженцы начали разрушать заграждения на границе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 23:06
    Гость: Маттиас

    Ничего не понимаю: с чего это вдруг мигранты хотят покинуть СЧАСТЛИВУЮ И ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ, которая скоро вольется в НЕ МЕНЕЕ СЧАСТЛИВОЕ И ПРЦВЕТАЮЩЕЕ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО и перебежать в эту загнивающую стагнирующую Западную гЕйропу? Каких прекрасных перспектив они пытаются себя лишить!

  2. 08.11.2021, 22:31
    Гость: Репа

    Через воздух они из Белоруссии в ЕС попасть не могут.
    Рейсов нет. Из Белоруссии самолеты давно никуда не летают.
    Сразу вопрос. Какого черта он их завозил, если точно знает, что с территории Белоруссии ЕС никого не принимает???
    Хочет показать, что он что-то там против ЕС может???
    Да тупо всё это выглядит. А рейсы есть из Москвы.
    Уже почти единое государство, ну так пусть Вова поможет им выбраться в Европу.
    Для совсем непонятных людей, поясняю, что путь в Европу через Россию и Белоруссию давно перекрыли. Я про официальную дорогу.
    Есть договора о транзите. В них четко прописано, кто и что на себя берёт.
    Ехать, не имея разрешения, из Сирии в Германию через любую другую страну не получится.
    Поэтому используется туристическая направленность. Вот мы просто едем в Минск посмотреть, а потом вот хотим глянуть на Берлин.
    А в Берлине потеряемся случайно. Ну типа заблудились. Там земляки всё помогут сделать спустя время. Отговорка у них одна. На Родине нас преследуют и мы вынуждены бежать опустив глаза. Помогите нам, бедненьким.
    Почему добропорядочный немец-работяга должен этих уродов кормить??? Только потому что страной руководит (руководила) домохозяйка толерантная?

  4. 08.11.2021, 21:41
    Гость: Не пора

    ли просто открывать огонь из пулеметов? За попытку незаконного пересечения границы.
    Вся эта шайка дармоедов и бездельников быстро сможет добежать обратно до своей границы.

  5. 08.11.2021, 21:40
    Гость: Andy

    Не преувеличивайте..
    Поляки без стеснения выпихнут беженцев обратно и плевать им на мнение остальных европейцев.
    В итоге эти "туристы" останутся "батькиным" геморроем, и посмотрим как "красиво" он выйдет из этого.
    И прибыль БелАвиа тоже сомнительное достижение, скорее эта компания из-за санкций вообще исчезнет. И, кстати, зарабатывает больше на этом FlyDubai, которому ничего не будет.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Директор NASA показал, сколько стоит Рогозин
«Два долгих года шла борьба за свободу Анатолия Грудистова, но система прогнулась под диаспору – он в тюрьме»
Владимир Путин. Лидер без стратегии и идеологии
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
Избранное
Путин нашел способ унизить Байдена в ответ на «убийцу»
Оформление потолка: что нужно знать
«Своя рука – владыка»: президенты, министры и депутаты обеспечили себе заоблачные пенсии
Питание для роста мышц
«Взятки ветром надуло»: чиновников освободят от наказаний за коррупцию
«Варяги» Фюрера
«Зачем России становиться комфортной для мигрантов»
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?