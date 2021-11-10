Бывших сотрудников администрации Трампа обвинили в превышении полномочий

08:45 10.11.2021

Ряд сотрудников бывшего президента Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Как пишет "Интерфакс", Управление специального советника США (OSC) опубликовало доклад, согласно которому 13 сотрудников администрации Белого дома, используя служебное положение, создали так называемый "финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат". Тем самым они нарушили Закон Хетча от 1939 года, ограничивающий право госслужащих, кроме президента и вице-президента, на занятия политической деятельностью, публичную поддержку тех или иных кандидатов в президенты в ходе предвыборного процесса.

Отмечается, что выявленнын нарушения демонстрируют, как готовность некоторых представителей администрации Трампа использовать полномочия исполнительной власти для содействия переизбранию президента Трампа, так и ограниченность правоприменительных полномочий OSC.

Ограничения на деятельность OSC "создали условия для появления в верхних эшелонах исполнительной власти структуры, представляющей собой финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат", говорится в докладе.

В списке лиц, которых обвиняют в нарушении закона, фигурируют зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнера и советник экс-президентя Келлиэнн Конуэй.

В заявлении OSC поясняется, что меры дисциплинарного характера в отношении нарушителей принять уже невозможно, поскольку они покинули свои посты. При этом ведомство заявило, что публикует доклад, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам правоприменительного характера и предотвратить нарушения в будущем.

OSC - независимый федеральный наблюдательный орган в правительстве США, который расследует нарушения закона Хэтча.