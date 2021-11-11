Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек
Сейм Латвии на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. сообщает ТАСС.
В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".
Депутат Сейма Николай Кабанов, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", в ходе дебатов отметил, что эти законодательные поправки направлены "на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике".
"Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства", - указал он. "Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером", - сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Здравое решение - запретить наградной символ частей Вермахта.
очередной манкурт..
даже не знает что эта лента символ воинской доблести существоваший в России задолго до захвата Левыми вурдаллаками.
Каждый баран мнит себя пастухом.Оранжевый(ЖЕЛТЫЙ) и черный цвета это огонь и дым боя, такие ленты обрамляли военные награды империи , а добавление белого знаменовало цвета империи .
Эти ленточи символ чего ? путинизма и ельцинизма. Если речь о Советском Союзе, то только красные ленточки.