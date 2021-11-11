Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек

21:25 11.11.2021

Сейм Латвии на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. сообщает ТАСС.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

Депутат Сейма Николай Кабанов, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", в ходе дебатов отметил, что эти законодательные поправки направлены "на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике".

"Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства", - указал он. "Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером", - сказал он.