Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек

Сейм Латвии на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. сообщает ТАСС

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

Депутат Сейма Николай Кабанов, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", в ходе дебатов отметил, что эти законодательные поправки направлены "на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике".

"Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства", - указал он. "Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером", - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2021, 22:54
    Гость: g

    очередной манкурт..
    даже не знает что эта лента символ воинской доблести существоваший в России задолго до захвата Левыми вурдаллаками.

  3. 11.11.2021, 22:54
    Гость: неври патолог

    Каждый баран мнит себя пастухом.Оранжевый(ЖЕЛТЫЙ) и черный цвета это огонь и дым боя, такие ленты обрамляли военные награды империи , а добавление белого знаменовало цвета империи .

  4. 11.11.2021, 22:08
    Гость: алко50

    Эти ленточи символ чего ? путинизма и ельцинизма. Если речь о Советском Союзе, то только красные ленточки.

Все комментарии (5)
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