Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина может состояться 15 ноября

Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина предварительно запланирован на 15 ноября, пишет "Интерфакс"  со ссылкой на американские СМИ.

Ожидается, что саммит пройдет в вечернее время. Отмечается, что на переговорах не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином в сентябре предложил ему провести первый очный саммит, но получил отказ. Американский лидер опроверг это сообщение.

В ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит, но официально его дату стороны пока не называют.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2021, 11:23
    Гость: Штурман

    КНР и США тесно связаны экономическими пупками и их разрыв приведет к краху зеленого фантика и к общемировому кризису. Поэтому как бы руководители этих гигантов не надували щеки с угрозами к друг другу,но не будет реальных враждебных действий. Просто руководство КПК понимает кто такой старый маразматик Байден и предпочитает дело иметь с крупным бизнесом США,с ТНК и финансовыми воротилами этой страны,а Бабайден тихо отдыхает в сторонке.

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