Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина может состояться 15 ноября
Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина предварительно запланирован на 15 ноября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Ожидается, что саммит пройдет в вечернее время. Отмечается, что на переговорах не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.
Ранее сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином в сентябре предложил ему провести первый очный саммит, но получил отказ. Американский лидер опроверг это сообщение.
В ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит, но официально его дату стороны пока не называют.
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КНР и США тесно связаны экономическими пупками и их разрыв приведет к краху зеленого фантика и к общемировому кризису. Поэтому как бы руководители этих гигантов не надували щеки с угрозами к друг другу,но не будет реальных враждебных действий. Просто руководство КПК понимает кто такой старый маразматик Байден и предпочитает дело иметь с крупным бизнесом США,с ТНК и финансовыми воротилами этой страны,а Бабайден тихо отдыхает в сторонке.