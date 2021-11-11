Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина может состояться 15 ноября

09:40 11.11.2021

Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина предварительно запланирован на 15 ноября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Ожидается, что саммит пройдет в вечернее время. Отмечается, что на переговорах не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином в сентябре предложил ему провести первый очный саммит, но получил отказ. Американский лидер опроверг это сообщение.

В ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит, но официально его дату стороны пока не называют.