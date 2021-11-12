США предупредили страны ЕС о возможном вторжении РФ на Украину

10:25 12.11.2021

Вашингтон предупредил своих союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение на Украину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Причиной "вторжения" называется напряженность между Москвой и блоком из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции" - пояснили в Белом доме.

Отмечается, что такие оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, но они подкреплены общедоступными доказательствами.

При этом, источники американских СМИ из России сообщают, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, хотя и хочет продемонстрировать свою готовность применить силу в случае необходимости.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия, возможно, стремится "продвинуться дальше" в Украину. По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию. По его мнению, если РФ решит осуществить вторжение на Украину, то сможет сделать это очень быстро.

Как сообщалось ранее, последнее движение российских войск и танков в сторону Украины побудило директора ЦРУ Уильяма Бернса посетить Москву в этом месяце.