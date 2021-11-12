Украинские военнослужащие массово уходят из ВСУ
В Вооруженных силах Украины растет недовольство, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на собственное расследование.
По данным издания, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Опрошенные изданием военнослужащие отметили, что те бойцы, у которых заканчиваются контракты, отказываются заключать новые и служить дальше.
"Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата", — цитирует издание одного из военных.
Самая популярная в ВСУ работа на данный момент — покраска техники, заборов и бордюров, подметание плаца и уборка территорий, а боевая подготовка существует лишь на бумаге.
Все опрошенные изданием офицеры отметили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании воевать не идет и речи. По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на самых черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто на самом деле не занимается, предпочитая отсылать красивые отчеты о работе с ними в Минобороны.
Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении национальной армии и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Как считает военачальник, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими", рассказал генерал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скабеева ТВ
Да. Матиос главный редактор Страна уа.
Открою секрет, в ППД контрачей ночью никто не держит, идут домой, а что они там пьют их личное дело.
Это тоже со страниц страна.уа? :-)
Самое главное вы в это все верьте.
Вот прям всех срочников в армии РФ опросил? Сразу видно откосившего от армии. Голубком прикинулся?