Украинские военнослужащие массово уходят из ВСУ

В Вооруженных силах Украины растет недовольство, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава. Опрошенные изданием военнослужащие отметили, что те бойцы, у которых заканчиваются контракты, отказываются заключать новые и служить дальше.

"Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата", — цитирует издание одного из военных.

Самая популярная в ВСУ работа на данный момент — покраска техники, заборов и бордюров, подметание плаца и уборка территорий, а боевая подготовка существует лишь на бумаге.

Все опрошенные изданием офицеры отметили, что у контрактников мотивация "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании воевать не идет и речи. По их словам, еще хуже обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на самых черных работах. Обучением и боевой подготовкой призванных на службу никто на самом деле не занимается, предпочитая отсылать красивые отчеты о работе с ними в Минобороны.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении национальной армии и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Как считает военачальник, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими", рассказал генерал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.11.2021, 16:40
    Гость: :-)

    Открою секрет, в ППД контрачей ночью никто не держит, идут домой, а что они там пьют их личное дело.

  5. 12.11.2021, 16:35
    Гость: Время Ч.

    Вот прям всех срочников в армии РФ опросил? Сразу видно откосившего от армии. Голубком прикинулся?

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