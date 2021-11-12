Песков отреагировал на слухи о возможном «вторжении» на Украину
Россия ни для кого не представляет угрозы, страна развивается своим собственным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на публикацию Bloomberg о предупреждении Евросоюза о возможном вторжении России на территорию Украины.
«Россия не представляет ни для кого угрозу. Россия развивается своим собственным путем, мы занимаемся своими собственными делами. В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят», — сказал официальный представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что силы НАТО «весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости» от границ России.
«Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории Российской Федерации. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Подобные заголовки ни что иное как пустое безосновательное нагнетание напряженности», — приводят слова пресс-секретаря «Ведомости».
Ранее источники агентства Bloomberg рассказали о предупреждении американской стороны Евросоюзу о возможном вторжении РФ на Украину. По информации агентства, Штаты получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли Брюсселю подробности. Собеседники Bloomberg отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что то часто выступать стал Песков. Каждый день говорит. Помнится, в начале 2000-х его и не слышно и не видно было.
Обязательно вторгнемся. Главное вперёд в атаку таких людей как Песков отправить. В качестве пушечного мяса и ударной силы. А большинству россиян там делать нечего.
Понимаешь, дорогой бывший брат, если ты разводишься, будь добр вернуть имущество, которое тебе не принадлежало до добровольного союза. Попользовались Крымом 70 лет, испоганили его, скажите спасибо и отвалите!
а дом навки в майами?
пресс секретарь заявил , опроверг , озабочен пошел бы и что нибудь полезное сделал для страны , с водопада грохнулся например и мы бы помнили тебя как героя.