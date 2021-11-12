Песков отреагировал на слухи о возможном «вторжении» на Украину

13:24 12.11.2021

Россия ни для кого не представляет угрозы, страна развивается своим собственным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на публикацию Bloomberg о предупреждении Евросоюза о возможном вторжении России на территорию Украины.

«Россия не представляет ни для кого угрозу. Россия развивается своим собственным путем, мы занимаемся своими собственными делами. В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что силы НАТО «весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости» от границ России.

«Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории Российской Федерации. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Подобные заголовки ни что иное как пустое безосновательное нагнетание напряженности», — приводят слова пресс-секретаря «Ведомости».

Ранее источники агентства Bloomberg рассказали о предупреждении американской стороны Евросоюзу о возможном вторжении РФ на Украину. По информации агентства, Штаты получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли Брюсселю подробности. Собеседники Bloomberg отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами».