Песков отреагировал на слухи о возможном «вторжении» на Украину

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Россия ни для кого не представляет угрозы, страна развивается своим собственным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на публикацию Bloomberg о предупреждении Евросоюза о возможном вторжении России на территорию Украины.

«Россия не представляет ни для кого угрозу. Россия развивается своим собственным путем, мы занимаемся своими собственными делами. В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что силы НАТО «весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости» от границ России.

«Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории Российской Федерации. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Подобные заголовки ни что иное как пустое безосновательное нагнетание напряженности», — приводят слова пресс-секретаря «Ведомости».

Ранее источники агентства Bloomberg рассказали о предупреждении американской стороны Евросоюзу о возможном вторжении РФ на Украину. По информации агентства, Штаты получили информацию о «возможной военной операции» России, но не раскрыли Брюсселю подробности. Собеседники Bloomberg отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2021, 19:44
    Гость: Гость

    Что то часто выступать стал Песков. Каждый день говорит. Помнится, в начале 2000-х его и не слышно и не видно было.

  2. 12.11.2021, 19:35
    Гость: stalker

    Обязательно вторгнемся. Главное вперёд в атаку таких людей как Песков отправить. В качестве пушечного мяса и ударной силы. А большинству россиян там делать нечего.

  3. 12.11.2021, 17:11
    Гость: ha

    Понимаешь, дорогой бывший брат, если ты разводишься, будь добр вернуть имущество, которое тебе не принадлежало до добровольного союза. Попользовались Крымом 70 лет, испоганили его, скажите спасибо и отвалите!

  5. 12.11.2021, 16:52
    Гость: гость

    пресс секретарь заявил , опроверг , озабочен пошел бы и что нибудь полезное сделал для страны , с водопада грохнулся например и мы бы помнили тебя как героя.

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