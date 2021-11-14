На границе с Белоруссией погиб польский солдат

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На границе с Белоруссией погиб польский солдат, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Polsat Отмечается, что смерть наступила "не при исполнении служебных полномочий".

"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады", - приводит телеканал выдержки из сообщения командования подразделения.

По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.11.2021, 14:46
    Гость: уэлком ту нато

    Бабуся меркель обидится, если гости, которых она позвала, её проигнорируют.

  3. 14.11.2021, 14:15
    Гость: Федор

    Туристы Беларуси с путёвками все включено. Батька пусть и кормит,и ублажает а Польша к себе не звала.

  4. 14.11.2021, 14:01
    Гость: ?

    А чего ты забыл помянуть Сибирь, Чукотку, Ср. Азию, Кавказ, Русскую Америку? Расплатиться " за сотни млн убитых, разграбление их богатств, насаждение своих звериных ценностей (под овечьей шкурой)" желания не возникает?
    И к теме ближе - с раздраконенной Речью Посполитой - как раз помянутые Польша, Белоруссия, Литва, Смоленск, Брянск, ну и Украина.

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