На границе с Белоруссией погиб польский солдат
На границе с Белоруссией погиб польский солдат, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Polsat Отмечается, что смерть наступила "не при исполнении служебных полномочий".
"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады", - приводит телеканал выдержки из сообщения командования подразделения.
По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бабуся меркель обидится, если гости, которых она позвала, её проигнорируют.
жилетку!! Полякоса грохнули...
Туристы Беларуси с путёвками все включено. Батька пусть и кормит,и ублажает а Польша к себе не звала.
А чего ты забыл помянуть Сибирь, Чукотку, Ср. Азию, Кавказ, Русскую Америку? Расплатиться " за сотни млн убитых, разграбление их богатств, насаждение своих звериных ценностей (под овечьей шкурой)" желания не возникает?
И к теме ближе - с раздраконенной Речью Посполитой - как раз помянутые Польша, Белоруссия, Литва, Смоленск, Брянск, ну и Украина.
для кого?