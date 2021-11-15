Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией

15:30 15.11.2021

Колонна беженцев подошла вплотную к польскому пункту пропуска «Кузница Белостокская», передает «БелТА». Со стороны Польши их встретили ограждения и военная техника.

Стихийный лагерь беженцев неделю располагался на белорусско-польской границе недалеко от пункта пропуска «Брузги», но 15 ноября несколько тысяч мигрантов двинулись к пункту «Кузница Белостокская», чтобы проникнуть на территорию Евросоюза.

На границе с польской стороны были выставлены заграждения из колючей проволоки. За ограждениями стоят вооруженные люди и водометы. В небе летает боевой вертолет, а из громкоговорителей звучат обещания применить силу в случае попытки перехода границы. Мигранты сели вдоль заграждения. На данный момент они не проявляют агрессии и надеются на мирное разрешение конфликта, отметило издание.

В официальном аккаунте МВД Польши в Twitter сообщается, что беженцы, вероятно, готовятся пересечь границу с Польшей при помощи белорусских служб. «Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — отмечается в релизе.