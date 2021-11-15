Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией

Фото с сайта facebook.com

Колонна беженцев подошла вплотную к польскому пункту пропуска «Кузница Белостокская», передает «БелТА». Со стороны Польши их встретили ограждения и военная техника.

Стихийный лагерь беженцев неделю располагался на белорусско-польской границе недалеко от пункта пропуска «Брузги», но 15 ноября несколько тысяч мигрантов двинулись к пункту «Кузница Белостокская», чтобы проникнуть на территорию Евросоюза.

На границе с польской стороны были выставлены заграждения из колючей проволоки. За ограждениями стоят вооруженные люди и водометы. В небе летает боевой вертолет, а из громкоговорителей звучат обещания применить силу в случае попытки перехода границы. Мигранты сели вдоль заграждения. На данный момент они не проявляют агрессии и надеются на мирное разрешение конфликта, отметило издание.

В официальном аккаунте МВД Польши в Twitter сообщается, что беженцы, вероятно, готовятся пересечь границу с Польшей при помощи белорусских служб. «Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — отмечается в релизе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.11.2021, 22:56
    Гость: А, между тем,

    Польша спокойно «делала бизнес» на этих переправах…пока с Евросоюзом проблема не возникла…

  4. 15.11.2021, 22:47
    Гость: 100 процентов виновны!

    Раз сами по визам пригласили этих “туристов”, а как проблемы решать так к полякам на границу ЕС своих гостей привели. Охренительное гостеприимство! Не зря когда-то Жириновский в программе Соловьева “К барьеру” назвал Луку Иудой, а народ стадом баранов…

  5. 15.11.2021, 22:47
    Гость: Дед

    Если эти туристы будут на охраняемой территории сами зарабатывать на хлеб и оплачивать своё содержание,то проблем никаких нет.
    А по истечении срока возврат в страну исхода. Они же не с небес в Белоруссию приехали. Где то они раньше жили.
    То ,что там некоторые свои дома продали ,так это их проблема.
    Жестоко?
    Да.
    А попробуйте Вы так в Германию прогуляться?
    Не желаете эксперимент поставить?

Все комментарии (52)
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