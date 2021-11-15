Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией
Колонна беженцев подошла вплотную к польскому пункту пропуска «Кузница Белостокская», передает «БелТА». Со стороны Польши их встретили ограждения и военная техника.
Стихийный лагерь беженцев неделю располагался на белорусско-польской границе недалеко от пункта пропуска «Брузги», но 15 ноября несколько тысяч мигрантов двинулись к пункту «Кузница Белостокская», чтобы проникнуть на территорию Евросоюза.
На границе с польской стороны были выставлены заграждения из колючей проволоки. За ограждениями стоят вооруженные люди и водометы. В небе летает боевой вертолет, а из громкоговорителей звучат обещания применить силу в случае попытки перехода границы. Мигранты сели вдоль заграждения. На данный момент они не проявляют агрессии и надеются на мирное разрешение конфликта, отметило издание.
В официальном аккаунте МВД Польши в Twitter сообщается, что беженцы, вероятно, готовятся пересечь границу с Польшей при помощи белорусских служб. «Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — отмечается в релизе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мечтать не вредно.
Важно, если есть возможность
Менять размеры, хуже, если это просто ноль…
Польша спокойно «делала бизнес» на этих переправах…пока с Евросоюзом проблема не возникла…
Раз сами по визам пригласили этих “туристов”, а как проблемы решать так к полякам на границу ЕС своих гостей привели. Охренительное гостеприимство! Не зря когда-то Жириновский в программе Соловьева “К барьеру” назвал Луку Иудой, а народ стадом баранов…
Если эти туристы будут на охраняемой территории сами зарабатывать на хлеб и оплачивать своё содержание,то проблем никаких нет.
А по истечении срока возврат в страну исхода. Они же не с небес в Белоруссию приехали. Где то они раньше жили.
То ,что там некоторые свои дома продали ,так это их проблема.
Жестоко?
Да.
А попробуйте Вы так в Германию прогуляться?
Не желаете эксперимент поставить?