Власти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Власти США  рассматривают дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году как один из возможных вариантов действий Вашингтона. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, пишет "Интерфакс".

"Это то, что мы сейчас рассматриваем", - заявил Байден на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее стало известно, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Отмечается, что Байден обеспокоен "по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также относительно прав человека в целом".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

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