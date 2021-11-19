Кремль ответил на резолюцию США о непризнании Путина президентом России

Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Конгрессмены США ведут «достаточно беспрецедентную» законотворческую деятельность, которая не входит в рамки современных международных отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал проект резолюции, в которой конгрессу США предлагается не признать Владимира Путина президентом, если он выставит свою кандидатуру на следующие выборы после окончания своего срока в 2024 году.

По словам пресс-секретаря российского лидера, такая инициатива американских парламентариев демонстрирует всему миру, что Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других государств. При этом в Кремле подобные резолюции со стороны Вашингтона считают неприемлемыми.

«Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что предложение конгрессменов США выглядит настолько неудачным, что не нуждается в каких-либо ответных заявлениях со стороны Москвы. В то же время пресс-секретарь добавил, что российские парламентарии уже «начали активно реагировать» на американскую резолюцию.

В частности, парламент раскритиковал инициативу американских политиков. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев посчитал проект резолюции вмешательством во внутренние дела страны, а глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов предположил, что конгрессмены таким образом пытались попиариться перед саммитом за демократию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2021, 14:20
    Гость: Никакие

    "расеяне" давно не определяют, кто будет "пердизентом".
    Шайка, захватившая власть, сама решает.

  3. 19.11.2021, 14:19
    Гость: Русфанат

    А мне не понятно зачем Кремль вообще комментирует какие-либо проекты резолюций американского конгресса? Мало ли на свете, да и в американском конгрессе тоже, альтернативно одарённых людей? Мало ли какие они пишут "письма в Спортлото"? И что - каждого комментировать? Это - совершенно излишне!

  5. 19.11.2021, 14:15
    Гость: Тт

    Да он и так им уже всё отдал,алюминий,энергетику,покупает долги.Но видать чё-то ещё крупное "заныкал".

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