В Польше заявили о готовности закрыть границы с Белоруссией
Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Белоруссии, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой эстонского правительства Каей Каллас.
"Мы рассматриваем шаги в виде все более серьезных экономических санкций, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши", - приводит его слова ТАСС. "Мы хотим дать [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко шанс отступить и довести до возвращения мигрантов в страны их происхождения", - добавил Моравецкий, напомнив, что пока Польшей было принято решение о закрытии только одного пограничного пункта пропуска в Кузнице.
"Но мигранты пока не вернулись", - подчеркнул глава польского правительства, выступив с утверждением, что польская сторона располагает видеозаписью, на которой видно, как белорусские службы проводят инструктаж для мигрантов о том, как атаковать польских силовиков. "Это означает, что действия белорусских служб могут вести к эскалации", - добавил Моравецкий.
"Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление", - сказал он.
"Сегодня на нашей восточной границе, восточной границе Польши мы имеем дело с войной нового типа, в которой оружием являются мигранты, дезинформация, имеем дело с гибридной войной", - сказал Моравецкий, обвинив в происходящем власти Белоруссии и России. По его утверждению, помимо нарастающего миграционного кризиса, угрозу для восточных рубежей ЕС и НАТО представляет "искусственно спровоцированный энергетический кризис" и "растущая военная активность России у Украины".
Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спроси у них! Чего ты у меня спрашиваешь? В Германии есть программа приема беженцев - у Луки её нет. Ему ЕС не платит огромные деньги за прием беженцев, а Германии платит и из этих денег часть достаётся беженцам.
Нет никаких концлагерей в Белоруси - у тебя в мозгах концлагерь! А зачинсики госпереворота сидя за дело! За дурочками с цветми, цнимающими обувь пошли бы боевики взрывающие радиостанции, антенны, убивающие людей - и их вовремя выловили, хотя не всех.
эти так называемые беженцы платят многие тысячи зеленых что бы добраться до своих врагов-нечестивой Европы-и жить там Если они беженцы то чего не останутся жить в цветущей под мудрым руководством Батьки Белоруссии
Опять Россия… такое впечатление, что у некоторых она как опухоль… злокачественная… угомонитесь
с такой средней зарплатой, когда средняя оплата за ЖКХ тоже почти равна зарплате. Брехло!