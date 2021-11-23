Байден решил «распечатать» стратегические запасы нефти

16:14 23.11.2021

США выпустят 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил президент страны Джо Байден. Его слова передает Белый дом.

«Министерство энергетики выпустит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением», — сообщается в публикации на сайте Белого дома.

Согласно релизу, аналогичные шаги предпримут Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Официальные представители ОПЕК+ заявили, что они готовят ответ на «распечатку» резервов нефти крупнейшими странами-потребителями, передает Bloomberg.

О возможном заявлении американского президента о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США ранее сообщало агентство Bloomberg. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее отмечала, что администрация Джо Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва придерживается своих обязательств в рамках договоренностей ОПЕК+.