Байден решил «распечатать» стратегические запасы нефти

Фото с сайта wikimedia.org

США выпустят 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил президент страны Джо Байден. Его слова передает Белый дом.

«Министерство энергетики выпустит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением», — сообщается в публикации на сайте Белого дома.

Согласно релизу, аналогичные шаги предпримут Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Официальные представители ОПЕК+ заявили, что они готовят ответ на «распечатку» резервов нефти крупнейшими странами-потребителями, передает Bloomberg.

О возможном заявлении американского президента о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США ранее сообщало агентство Bloomberg. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее отмечала, что администрация Джо Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва придерживается своих обязательств в рамках договоренностей ОПЕК+.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2021, 23:53
    Гость: Парацельс

    Нет лучшего способа спровоцировать панику на рынке нефти, чем объявить что она заканчивается))
    Молодец Байден!!!)))

  2. 23.11.2021, 23:09
    Гость: иван з.

    Резерв вы создавали на "чёрный день". Он уже наступил?
    "По оценке Минэнерго США, в случае направления на рынок от 18 млн до 45 млн баррелей из национальных резервов цена нефти может снизиться на несколько месяцев на $2, - говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Нынешние котировки на уровне $80 абсолютно не устраивают Белый дом. Очевидно, нужно «распечатать» кубышку не менее, чем на 10-15% - на 60-90 млн баррелей. Но это может оказаться достаточно чувствительно для энергетической безопасности США. Вероятно, поэтому американцы и обратились за поддержкой к Китаю, Японии, Индии и Южной Корее».
    Однако, продолжает Гойхман, стратегические запасы в Поднебесной составляют лишь около 200 млн баррелей. Раскупоривать эту кубышку Пекину не особо и нужно, а вот риски больше, чем в США. В Китае нет столь высокой инфляции и необходимости стабилизировать розничные цены в предвыборных целях. Байдену же нужно продемонстрировать своему электорату решительность и политическую волю.
    В случае массированного увеличения предложения цена нефти снизится на короткое время на $2-5 за баррель, полагает аналитик TeleTrade".
    Короче, мёртвому припарка. К тому же, половина нефти в резерве заражена. С 2019 г. бактерии активно превращают серу в нефти в сероводород. Представляете, какая вонища пойдёт по всей Америке, когда вы кубышку откроете?

  3. 23.11.2021, 21:47
    Гость: blog2038,.

    Мы залили запасники когда нефть была намного дешевле.
    Сейчас мы открыли запасники чтобы не покупать втридорога.
    Когда цены упадут мы заполним запасники опять.
    .
    PS. Продолжайте нас ненавидеть за то что мы умнее.

  4. 23.11.2021, 21:43
    Гость: blog2038,.

    Никто не собирается возиться с проверкой спидометров.
    .
    Это среднестатистический расчёт который вбивается в цену за галон - завуалированный подъём налогов.
    .
    Но это в Калифорнии, там хватает отморозков которые этому только рады.

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